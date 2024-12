Uomini e Donne: "Il trono di Martina mi ricorda le belle storie di una volta, spero scelga lui", parla Karina Cascella

News VIP

La scelta di Martina De Ioannon è sempre più vicina. Intanto, l'ex storica opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella, è intervenuta sui social per commentare il trono della romana e rivelare il nome del suo corteggiatore preferito.

Martina De Ioannon è stata una piacevole scoperta per il pubblico di Canale 5. A commentare il suo percorso sul trono è arrivata anche la storica opinionista del dating show Karina Cascella, che è intervenuta sui social elogiando la tronista e rivelando la sua preferenza tra Gianmarco Steri e Ciro Solimeno.

Karina Cascella elogia Martina De Ioannon

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi mercoledì 11 dicembre 2024, è scattato il primo bacio tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Un bacio che ha destabilizzato Ciro Solimeno, che non è riuscito a nascondere il suo fastidio e dispiacere. A commentare il percorso della tronista romana ci ha pensato un'ex volto del dating show di Maria De Filippi.

Stiamo parlando dell'opinionista Karina Cascella che è intervenuta sui social rivelando il suo pensiero su Martina e i suoi due corteggiatori, ammettendo di essersi ricreduta sull'ex protagonista di Temptation Island. Lo storico volto del dating show di Canale 5 ha condiviso nelle sue storie Instagram un video che riguarda un botta e risposta tra la tronista e Gianmarco:

Ho partecipato per anni a Uomini e Donne come opinionista, ho visto tantissimi “troni” e vissuto emozioni diverse. Su questa ragazza sono partita con tanti pregiudizi, ma la verità è che questo trono mi ricorda le belle storie di una volta… Non avrei mai pensato davvero. Sarà lei Saranno i ragazzi...Non so, ma mi appassiona e non vedo l’ora di sapere chi sceglierà alla fine. Ah… Lei e Gianmarco sono bellissimi a parer mio e spero che scelga lui perché si capisce da come si guardano che sono destinati.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

Non pensavamo di dirlo, ma il trono di Martina De Ioannon sembra essere l'unico degno di nota in questa edizione di Uomini e Donne. Ieri, martedì 10 dicembre, è stata registrata una nuova puntata della trasmissione, che è stata ricca di colpi di scena. Stando alle anticipazioni, Martina De Ioannon ha eliminato Francesco ed è oramai certa che la sua scelta sarà tra Gianmarco Steri e Ciro Solimeno.

Proprio Ciro, però, ha deciso di abbandonare la trasmissione. Il motivo? Un nuovo bacio scattato nel camerino tra Martina e Gianmarco. Furioso, il corteggiatore ha invitato la tronista a non seguirlo, com'era accaduto l'ultima volta che aveva deciso di andarsene. La romana, però, non l'ha ascoltato e i due si sono confrontati fuori dagli studi Elios.

A nulla è servito il confronto, visto che il corteggiatore è rimasto fermo sulla sua posizione e la romana è tornata nello studio di Uomini e Donne da sola. Cosa succederà tra i due? Quello di Ciro è un addio definitivo? Per scoprirlo non ci resta che seguire le prossime puntate del dating show di Maria De Filippi. I protagonisti del trono classico e over vi aspettano tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.