Uomini e Donne, Ida Platano si sbilancia sulla scelta di Martina De Ioannon: "Spero scelga lui"

L'ex discussa dama del parterre over di Uomini e Donne, Ida Platano, rompe il silenzio sul trono di Martina De Ioannon e svela la sua preferenza tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri.

Cresce l'attesa per la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. A commentare il percorso della tronista romana è arrivata l'ex dama del parterre over, Ida Platano, che è intervenuta sui social rivelando anche la sua preferenza tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri.

Le parole di Ida Platano sulla scelta di Martina De Ioannon

Il trono di Martina De Ioannon sembra ormai giunto alle battute finali. Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, infatti, la tronista romana ha annunciato che la settimana prossima farà finalmente la sua scelta. Per essere sicura al 100% e togliersi ogni dubbio, Martina ha anche chiesto alla produzione del dating show di Maria De Filippi di poter fare le esterne di un giorno sia con Ciro Solimeno che con Gianmarco Steri.

Sin dal suo arrivo in studio, Martina ha conquistato tutti con la sua autenticità e determinazione. Anche Gianmarco e Ciro si sono distinti per la loro forte personalità, rendendo la decisione finale ancora più emozionante e complessa. Chi, tra i due corteggiatori, riuscirà a conquistare definitivamente il cuore della romana? A dire la sua è arrivata un volto storico del parterre over.

Stiamo parlando di Ida Platano che, rispondendo a un box domande su Instagram curato da Lorenzo Pugnaloni, ha rivelato di attendere con ansia la scelta di Martina e ha espresso pubblicamente la sua preferenza per Gianmarco: "Non vedo l’ora di vedere la scelta di Martina, spero scelga Gianmarco!". Una rivelazione che ha generato grande interesse tra i fan della trasmissione, consolidando l’idea che il ragazzo potrebbe essere il favorito.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

Lunedì 6 gennaio sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda su Canale 5 a partire dalle prossime settimane. Stando alle anticipazioni, Martina De Ioannon è pronta alla scelta! Chi sceglierà tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri? Francesca Sorrentino, invece, sta portando avanti la sua conoscenza con Gianluca e Gianmarco.

Nell'ultima registrazione del fortunato dating show di Canale 5, Francesca ha portato in esterna Gianmarco, che le ha fatto conoscere sua sorella, e ha deciso di eliminare Francesco De Martino. Significativa anche l'esterna con Gianluca, durante la quale la tronista gli ha fatto una sorpresa.

Per quanto riguarda invece il trono over, Diego non è più tornato in studio. Gemma ha deciso di chiudere la conoscenza con Renato, un nuovo pretendente. Alessio ha chiuso con Francesca e ha chiesto a Morena di uscire, ma lei ha rifiutato. I protagonisti di Uomini e Donne vi aspettano tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su Canale 5.

