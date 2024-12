Uomini e Donne, Gloria Nicoletti torna in studio e sono tutti pazzi per lei

News VIP

Dopo un periodo di assenza dal parterre del trono over di Uomini e Donne, Gloria Nicoletti torna in studio e fa impazzire tutti gli uomini.

Tra addii e grandi ritorni, al pubblico di Uomini e Donne ha fatto piacere salutare nuovamente Gloria Nicoletti. L’affascinante dama romana ha preso una pausa dal trono over del dating show di Canale 5 ed è tornata più in forma che mai, conquistando tutti con le sue movenze sensuali durante l’ultima sfilata in studio, e iniziando a frequentare un discusso cavaliere. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Gloria Nicoletti torna in studio

La nuova stagione di Uomini e Donne sta riservando diversi colpi di scena al pubblico del dating show di Canale 5. Nel parterre del trono over, infatti, sono tornati diversi protagonisti molto discussi come Mario Cusitore ma anche Alessio Pilli Stella e Barbata De Santi, e ora tocca a Gloria Nicoletti fare il suo trionfale ingresso in studio. La bellissima dama romana è tra le più amate dal pubblico, che l’ha sempre giudicata sincera seppur un po’ sfortunata in amore. Dopo una piccola pausa dal programma di Maria De Filippi, Gloria ha deciso di darsi una nuova occasione ed è nuovamente in cerca dell’amore. Nicoletti ha stregato tutti durante l’ultima sfilata a Uomini e Donne a tema “Ti svelo il mio talento segreto”, presentandosi in passerella con un costume anni Venti e improvvisando un balletto scatenato e sensuale, senza cadere nel volgare come spesso accade alle dame che amano pavoneggiarsi durante la sfilata.

Gloria, infatti, ha conquistato facilmente il primo posto tra gli applausi generali e in tanti l’hanno notata, cercando poi di contattarla tramite la redazione e conoscerla meglio. La dama romana si è messa subito in gioco, senza perdere tempo, dimostrando così il suo impegno nel mettersi alla ricerca dell’anima gemella, peccato che il primo tentativo sia stato offuscato dal caos che si è poi scatenato in studio. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Gloria esce con Alessio Pilli Stella

Dopo aver sfilato con audacia e sensualità nello studio di Uomini e Donne, Gloria Nicoletti ha ricevuto diverse richiesta da parte degli uomini del parterre maschile del trono over. La dama romana ha scelto di uscire e iniziare a frequentare Alessio Pilli Stella, uno dei cavalieri più discussi della scorsa edizione del dating show di Maria De Filippi. Tra loro c’è stato anche un bel bacio, che ha fatto molto piacere a Gloria, peccato che lei non fosse l’unica dama alla corte del cavaliere dagli occhi azzurri.

Durante il confronto al centro dello studio, infatti, Gloria ha scoperto che solo due ore prima del loro appuntamento galante, Alessio ha visto anche Francesca e ha baciato anche lei. Una notizia che, decisamente, non le ha fatto piacere come ha mostrato durante la loro chiacchierata. A complicare la situazione di Alessio, poi, ci ha pensato Morena - altra dama con la quale sta avendo una conoscenza e che ama mettere zizzania ogni volta che ne ha occasione - la quale ha svelato che il cavaliere le avrebbe confidato di essersi trovato molto male con Francesca, al punto da voler chiudere la conoscenza. Insomma, una situazione intricata ma senza dubbio Gloria troverà la sua strada, del resto Pilli Stella non è l’unico uomo a Uomini e Donne.

