Uomini e Donne, Gloria Nicoletti fa una confessione spiazzante su Riccardo Guarnieri: ''Mesi per dimenticarlo''

Gloria Nicoletti torna a Uomini e Donne ma non dimentica il passato nel programma di Maria De Filippi con Riccardo Guarnieri. Ecco cosa ha confessato la dama romana del trono over.

Bella sorpresa per il pubblico di Uomini e Donne. Gloria Nicoletti, dopo due anni di assenza, è tornata nello studio del dating show di Mari De Filippi ed è già al centro delle dinamiche del programma con la sua schiettezza e le conoscenza naufragate con Maurizio e Alessio. La dama romana si è raccontata al settimanale ufficiale del programma di Canale 5, ricordando il suo addio doloroso dovuto alla fine della frequentazione con Riccardo Guarnieri, nella quale riponeva grandi aspettative.

Uomini e Donne, Gloria Nicoletti torna a parlare di Riccardo Guarnieri

A sopresa, Gloria Nicoletti ha deciso di darsi una nuova possibilità e cercare l’amore nello studio di Uomini e Donne, dopo ben due anni di assenza dovuti all’addio frettoloso e doloroso dopo la fine della frequentazione con Riccardo Guarnieri. L’ex fidanzato di Ida Platano e la dama romana si sono frequentati per qualche mese e, nonostante lui si tirasse sempre indietro all’ultimo momento, lei sperava che la love story sarebbe decollata iniziando a provare per il bel pugliese un reale sentimento d’amore. In molti hanno provato a far aprire gli occhi a Gloria durante la conoscenza con Riccardo, il quale era interessato ma evidentemente ancora non pronto per una relazione, vivendo lo spettro di quella finita malissima con Platano. E proprio Gloria ha ammesso che ad oggi si sarebbe comportata diversamente in quella occasione.

“Non è stata una cosa veloce, ci sono voluto mesi. Sicuramente mi ha aiutata continuare a guardarlo in tv, quando me la sentivo: piano piano ho incominciato a vederlo con altri occhi, a capire che forse non era la persona che faceva per me fino a che la cosa non è andata a scemare […] In quel momento ho pensato che andandomene avrei rispettato i miei sentimenti ma ho reagito troppo d’impulso”.

Insomma, Gloria ha confidato di averci messo del tempo a togliersi Riccardo dalla testa ma di aver poi compreso che non era lui un uomo adatto come pensava fosse per una possibile love story. Grazie all’esperienza a Uomini e Donne, tuttavia, Gloria ha imparato a capirsi più a fondo ed è per questo che è tornata in studio: stare nel programma la costringe a farsi domande scomode e profonde prima di fidarsi di qualcuno e così non si accontenta più e ora vuole l'amore vero, capace di apprezzare tutto ciò che lei può dare e ricevere altrettanto.

Uomini e Donne, Gloria confida: “Nessuno dopo il mio Ex marito è stato importante”

Tornata nello studio di Uomini e Donne, Gloria Nicoletti ha intrapreso la conoscenza di Alessio Pilli Stella ma la confusione del cavaliere, che voleva conoscere più dame dando a tutte la stessa importanza, l’ha portata a prendere immediatamente le distanze. Poi la romana ha conosciuto Maurizio ma la situazione non è decollata come sperato, nonostante tra loro non vi siano stati attriti, almeno fino a quando Gloria a deciso di chiudere: a quel punto, infatti, il cavaliere si è scatenato nei confronti della dama cadendo anche nel cafone e nel ridicolo con le sue parole, duramente criticate in studio e dal pubblico del programma di Canale 5. Durante i due anni vissuti lontano da Uomini e Donne, la dama ha ammesso di non aver avuto nessuna frequentazione importante e, in generale, di non essersi più messa in gioco completamente dopo l’addio al marito.

“La separazione da mio marito: la storia l’ho causa io ed è stata una rottura molto sofferta ma che mi ha reso più forte. Quando stavo con il mo ex vivevo una vita ovattata, lui era più grande di me, io ero molto giovane. Dopo averlo lasciato ho iniziato a fare la cose da sola: ho scoperto un mondo, e anche me stessa .[…] Nessuno dopo è stato così importante. Non ho più convissuto con nessun altro anche perché ho voluto dare la priorità a mia figlia, ma ora che lei è una donna creso sia arrivato il momento di pensare anche a me”.

Gloria ha una storia particolare alle spalle, dato che è diventata mamma giovanissima e si è sposata sempre molto giovane, ma ha ammesso che nonostante ogni tanto le manchi la possibilità di vivere una vita spensierata, non tornerebbe mai indietro perché la maternità è stata per lei una benedizione. Ad oggi, infatti, la dama romana ha con sua figlia un rapporto meraviglioso ed è proprio lei a spingerla a trovare un uomo con il quale sistemarsi.

