Uomini e Donne, Gloria Nicoletti commenta il flirt con Alessio Pilli Stella e Maurizio

News VIP

Gloria Nicoletti commenta così la conoscenza con Alessio Pilli Stella e Maurizio dopo il suo ritorno nello studio di Uomini e Donne.

Dopo due anni di assenza dallo studio di Uomini e Donne, Gloria Nicoletti ha deciso di tornare a far parte del cast fisso del trono over del dating show di Maria De Filippi. Al pubblico di Canale 5 piace moltissimo la dama romana per la sua schiettezza e trasparenza ed è stato felice di vederla tornare dopo la brutta delusione ricevuta da Riccardo Guarnieri. Lei ha iniziato subito a frequentare qualche cavaliere, ma con Maurizio e Alessio Pilli Stella non è andata come sperato.

Uomini e Donne, Gloria Nicoletti commenta il flirt con Alessio e Maurizio

Circa due anni fa, Gloria Nicoletti ha deciso di abbandonare Uomini e Donne dopo la grande delusione ricevuta da Riccardo Guarnieri. Il bel cavaliere pugliese sembrava pronto ad una nuova relazione ma lo spettro di quella fallita con Ida Platano non l’ha mai lasciato durante la permanenza nello studio del dating show di Maria De Filippi, dunque anche con Gloria la storia non è decollata. Lei, invece, ci credeva moltissimo ed è rimasta ferita al punto da aver confessato di averci messo mesi a dimenticarlo e andare avanti, continuando a seguirlo da casa fino a convincersi che non sarebbe stato lui l’uomo adatto a lei. Dopo aver ripreso in mano la sua vita ed essersi concentrata sulla figlia e sul lavoro, Gloria ha deciso di darsi una seconda possibilità e tornare nel programma di Canale 5. La dama romana è stata immediatamente notata da Alessio Pilli Stella ma la conoscenza non è decollata quando si è scoperto che il cavaliere era decisamente confuso tra varie donne, e non aveva messo in chiaro la situazione con nessuna di loro. Anche con Maurizio la conoscenza è naufragata per mancanza di interesse dopo qualche appuntamento ma lui l’ha presa malissimo, al punto da cercare di metterla in difficoltà in puntata facendola infuriare non poco. Perché Gloria ha scelto di uscire con uomini più grandi? Ecco cosa ha rivelato al magazine di Uomini e Donne.

“Forse istintivamente li vedo più sicuri, più maturi o almeno credo inizialmente che lo siano. Di certo non ha niente a che fare con la ricerca della figura paterna: un papà ce l’ho ed è molto presente […] Non mi è mai capitato di frequentare un uomo più piccolo, ma non vedo l’età come una discriminante, almeno entro un certo limite. Non è detto che un trentenne sia meno maturo di un sessantenne”.

Insomma, Gloria ha ammesso di essersi sentita attratta vedendoli maturi anche se poi in questo caso forse si è pentita. La dama romana, inoltre, ha confidato di non aver mai frequentato uomini più giovani ma che non si porrebbe limiti se conoscesse un ragazzo più giovane ma maturo. Unico limite, forse, sarebbe un ragazzo dell’età di sua figlia. Ma cosa altro ha rivelato la romana, scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, Gloria Nicoletti è rifatta? Parla lei

Mentre continua la sua ricerca dell’amore nello studio di Uomini e Donne, dove sta dimostrando di possedere il carattere di una leonessa pronta a difendersi con le unghie e con i denti, Gloria Nicoletti è tornata al centro del gossip e gli amanti del programma di Canale 5 sono felici di rivederla in tv. Dal momento che è davvero bellissima e in splendida forma, in molti si sono chiesti se la dama romana abbia mai fatto ricorso a qualche ritocchino di chirurgia estetica ma lei ha negato, ammettendo comunque di non essere in disaccordo con questa pratica.

“Ancora no ma non ho nulla in contrario anzi, Appena possibile vorrei fare delle punture di vitamine su viso e décolleté perché dicono che facciano molto bene […] Mi prendo cura di me con creme, massaggi. Provo a volermi sempre bene”.

Gloria ha spiegato di vivere di rendita ad oggi perché ha fatto molto sport da bambina e possiede una buona genetica. La dama romana è davvero bellissima, tra le più belle del parterre del trono over di Uomini e Donne, ma non è solo questo a renderla interessante agli occhi dei cavalieri presenti in studio. Tra di loro ce ne sarà uno in grado di tornare a farle battere il cuore? Nicoletti ha confidato di voler trovare un uomo con il quale costruire qualcosa di importante, dopo un divorzio difficile che l’ha segnata nonostante sia stato fortemente voluto da lei in prima persona.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.