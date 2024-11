Uomini e Donne, Giulio Raselli tuona contro Alessio Pecorelli: "Se non si è capaci di seguire due regole..."

News VIP

Le segnalazioni su Alessio Pecorelli, attuale tronista di Uomini e Donne, non sono passate inosservate e hanno spinto l'ex tronista Giulio Raselli a intervenire sui social, dicendo la sua sulla situazione che sta vivendo il tronista romano.

Le recenti segnalazioni su Alessio Pecorelli, il tronista romano di questa edizione di Uomini e Donne, non sono passate insosservate. Durante una delle ultime puntate andate in onda questa settimana su Canale5, la conduttrice Maria De Filippi ha mostrato al tronista alcuni video che lo ritraevano in un locale di Roma, in compagnia di Mario Cusitore in un caso, e con una ragazza che non è parte del programma. Sulla situazione è intervenuto un altro ex tronista del programma, Giulio Raselli, che ha tuonato contro Alessio.

Uomini e Donne, Giulio Raselli contro Alessio Pecorelli: "Per essere tronista basta solo..."

Giovedì 28 novembre è andata in onda una puntata di Uomini e Donne che ha visto Alessio Pecorelli al centro studio: questa volta, però, il tronista non è stato protagonista di una diatriba amorosa con alcune delle sue corteggiatrici, ma di una segnalazione che è giunta alla redazione.

Maria De Filippi ha rivelato che una fonte - che ha chiesto di non essere presente in trasmissione - ha portato alla redazione del programma alcuni video nei quali si vedeva Alessio in alcuni locali di Roma e dintorni. Già solo la presenza di Alessio in questi locali è una violazione delle regole che i tronisti del programma sono tenuti a rispettare. Ma, come se non bastase, in un secondo video, il tronista era insieme a una ragazza bionda, che non è parte della trasmissione.

Sulla violazione delle regole di Alessio Pecorelli e la mancanza di rispetto che ne è conseguita nei confronti della redazione è intervenuto Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulià Cavaglià nel 2018 e poi tronista dell'edizione successiva. Su Instagram, Raselli si è apertamente schierato contro la condotta di Pecorelli, lamentando che con il suo comportamento ha mancato di rispetto al duro lavoro della redazione del programma.

Uomini e Donne, Giulio Raselli commenta le segnalazioni su Alessio Pecorelli

Alessio, in puntata, ha provato a giustificarsi, dichiarando che era in un locale con suo fratello e sua cognata e negando di conoscere la ragazza del video.

Ma la presenza anche di Mario Cusitore, cavaliere noto per essere protagonista di segnalazioni molto simili, ha aggravato la sua situazione. Le sue corteggiatrici, guidate da un'agguerrita Genny, hanno deciso di alzarsi e con il tronista hanno raggiunto la redazione nel dietro le quinte per chiarire cosa stesse succedendo.

Sulla condotta di Alessio è intervenuto, con parole dure, Giulio Raselli: l'ex tronista ha giudicato inaccettabile il comportamento del tronista romano e ha ricordato quali sono le poche regole che i tronisti sono tenuti i rispettare quando scelgono di sedere sul trono: "Quando si è tronisti basta fare due cose: rispettare chi si fa un mazzo tanto (redazione), non uscire la sera per evitare situazioni scomode (foto, ragazze). Se non sei in grado di attenerti a due regole, rispeto a due di numero, è giusto che tu non abbia la fortuna di stare lì seduto".

Su Instagram, infatti, Raselli ha postato una storia nella quale ha tuonato contro Pecorelli, anche se ci ha tenuto a specificare che non si trattava di un attacco personale, ma di una considerazione sulla mancanza di rispetto che spesso i tronisti hanno verso Maria De Filippi e la redazione: "Maria e la redazione trattano i tronisti come principi, se te ne prendi gioco sono c**** tuoi. Nulla contro questo ragazzo, è una semplice considerazione, perché so che macchina stupenda ed enorme ci sia dietro ciò che vediamo in tv".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne