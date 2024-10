Uomini e Donne, Giulia Vacca commenta la rottura tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone

News VIP

Sulla rottura tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone è intervenuta anche Giulia Vacca, ex corteggiatrice del cavaliere a Uomini e Donne.

La fine della storia tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, entrambi protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e Donne, è arrivata a distanza di poche settimane dalla crisi che aveva spinto lontani l'ex dama e il cavaliere del dating show. Nonostante avessero fatto pace, dopo poco tempo, Asmaa ha annunciato che tra lei e Cristiano era tutto finito e il cavaliere ha poi svelato che solo pochi giorni prima dell'addio definitivo erano insieme a scegliere le fedi. A commentare la rottura della coppia è intervenuta anche Giulia Vacca, ex dama del parterre del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, che nella scorsa edizione era scesa a corteggiare Cristiano.

Uomini e Donne, Giulia Vacca commenta la fine della storia tra Asmaa e Cristiano

Corteggiatrice di Cristiano Lo Zupone nell'ultima edizione del programma, Giulia Vacca era stata poi allontanata dal cavaliere che le aveva preferito Asmaa Fares. La frequentazione tra Giulia e Cristiano era risultata particolarmente turbolenta a causa delle divers conoscenze che il cavaliere aveva intrattenuto, tutte interrotte quando nel gioco si era inserita anche Asmaa.

Ora che la coppia ha annunciato la rottura definitiva, Giulia ha deciso di dire la sua sui due ex protagonisti del dating show. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni per il format Casa Lollo, Giulia ha ringraziato il pubblico per l'affetto dimostratole in questi mesi e ha rivelato cosa pensava della fine della storia tra Asmaa e Cristiano:

"Non speravo che Asmaa e Cristiano si lasciassero, però io sono scesa per lui, avevo un interesse serio, ma nel momento in cui ci sono state piccolezze che non ha colto ha fatto un po’ svanire il mio interesse, quindi nel momento in cui lui ha scelto lei non ci sono rimasta male perché ho capito che persona realmente fosse. Leggendo queste notizie che si sono lasciati un po’ mi sono fatta una risata perché era risaputo"

La dama ha anche rivelato di non aver mai pensato che la loro fosse una coppia fake o che stessero insieme per motivi legati al programma. Ma, evidentemente, tra Asmaa e Cristiano le differenze caratteriali sono state più forti e li hanno spinti ad allontanarsi:

"Non ho mai pensato che non si volessero, non penso che fossero due bugiardi, però non ho mai pensato potesse funzionare tra di loro perché da quel poco che ho potuto capire mi sembrano proprio opposti. Quando sono scesa per lui ho guardato il suo profilo, ho visto com’era e noi eravamo molto simili su tutto"

Infine, ha commentato che le circostanze della fine della loro relazione - che li vedeva a scegliere le fedi solo qualche giorno prima - le sembrava un po' eccessiva e "strana": "Così come la loro scelta, è stata un po' premeditata, non lo so".

Uomini e Donne, Asmaa conferma la rottura con Cristiano

La relazione tra Asmaae Cristiano è giunta al termine. A comunicare la fine della loro storia è stata l'ex dama con un annuncio sui social, la sera del 3 ottobre 2024. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, infatti, Asmaa Fares ha raccontato che lei e Cristiano Lo Zuponesi sono detti addio e questa volta in maniera definitiva.

Rispondendo a un box di domande sui social, Asmaa ha rivelato che tra lei e Cristiano è tutto finito. Su Instagram, a un fan che le ha chiesto se fosse tornata single, Asmaa ha replicato senza mezzi termini:

"Ormai si è capito, quindi, sì, ho chiuso la storia con Cristiano. Una scelta che ho preso io definitiva. Ma oggi ho scelto la mia libertà di vivere. Il bene rimarrà per sempre"

