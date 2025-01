Uomini e Donne, Gianmarco Steri rompe il silenzio dopo la scelta di Martina De Ioannon (VIDEO)

News VIP

Gianmarco Steri è stato uno dei corteggiatori di Martina De Ioannon a Uomini e Donne e ha rivelato quali sono stati i suoi sentimenti al momento della scoperta che non sarebbe stato la scelta della tronista.

Dopo settimane di attesa, alimentata dalle anticipazioni, si è concluso oggi il trono di Martina De Ioannon a Uomini e Donne: un percorso che ha emozionato il pubblico, anche grazie alla presenza dei due corteggiatori, Ciro Solimeno - anche scelta della tronista - e Gianmarco Steri, la non scelta più rilevante degli ultimi anni. Con il suo carattere maturo e riflessivo, la sua dolcezza e timidezza, Gianmarco si è guadagnato la stima e l'affetto del pubblico e degli autori del dating show, tanto che Maria De Filippi ha deciso di offrirgli il trono e una seconda possibilità di trovare l'amore.

Uomini e Donne, le prime parole di Gianmarco Steri dopo la mancata scelta di Martina De Ioannon

Gianmarco Steri è stato il primo corteggiatore a essere chiamato in studio da Martina De Ioannon che con questo gesto ha infranto le speranze di chi sperava che il timido corteggiatore romano fosse la sua scelta. Nonostante la delusione, il momento della non scelta di Martina è stato forse quello più emozionante della puntata di oggi di Uomini e Donne.

Non solo perché nelle parole della tronista è stato evidente quanto Martina abbia stimato e voluto bene a Gianmarco, ma anche perché è stato evidente il dispiacere di Martina per un corteggiatore che "mi ha detto dove sbagliavo senza sminuirmi". E se il pubblico si è commosso per le parole sentite della tronista romana, è stato poi impossibile trattenere le lacrime alle parole di Gianmarco.

Resosi conto della difficoltà di Martina nel dirgli che non era lui la scelta, il corteggiatore le si è avvicinato e ha cercato di tranquillizzarla, dichiandole anche di essere certo della sincerità delle sue parole e del percorso che hanno vissuto. La tenerezza e l'emozione con cui Gianmarco ha abbracciato Martina e l'ha consolata prima di lasciare lo studio hanno commosso tutti in studio e prima di congedarsi il corteggiatore ha ricevuto un tenero messaggio di Maria De Filippi, che gli ha confessato di aver letto la lettera che il corteggiatore le aveva consegnato prima di iniziare la puntata.

Uomini e Donne, Gianmarco rompe il silenzio dopo la messa in onda della scelta di Martina

Dopo aver lasciato lo studio appena saputo di non essere la scelta di Martina De Ioannon, Gianmarco Steri ha affidato i suoi primi pensieri alle telecamere del dating show, in un video su pubblicato su Witty Tv. Dalle sue prime parole è risultato evidente che neppure il corteggiatore si aspettava di non essere la scelta, perché "gli occhi mi trasmettevano altro, ma evidentemente mi sono sbagliato".

Gianmarco non ha nascosto la sua delusione, ma anche il desiderio di voltare pagina e andare avanti. Del percorso fatto con Martina, ha ammesso, non è pentito di nulla, perché è sempre stato onesto e sé stesso. "C'è stato un momento in cui le telecamere mi pesavano" ha poi aggiunto, proseguendo il suo discorso "poi è arrivato un momento in cui le telecamere le abbattevo, non esistevano più".

Il corteggiatore ha poi deciso di concludere il suo discorso con un augurio a Martina, per la quale ha sempre nutrito la massima stima e rispetto: "Le emozioni sono quelle che ti portano avanti e sono quelle che ti portano fino a qua. Le auguro di viversi sempre le emozioni al massimo e di seguire sempre quello che le piace".

