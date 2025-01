Uomini e Donne, Gianmarco Steri nuovo tronista: l'incredibile reazione del popolo social

News VIP

Gianmarco Steri è il nuovo tronista di Uomini e Donne e da tanto tempo non si assisteva ad una reazione così esplosiva del pubblico sui social. Ecco i dettagli.

È Gianmarco Steri il nuovo protagonista del trono classico di Uomini e Donne. Il corteggiatore romano, dopo essere stato la non scelta di Martina De Ioannon, ha ricevuto la proposta da Maria De Filippi e ha accettato di diventare il nuovo tronista. Sono anni che il pubblico del dating show di Canale 5 non ha una reazione del genere alla notizia della nomina del nuovo tronista, ecco cosa hanno scritto sui social.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri è il nuovo tronista

Questa è senza dubbio la notizia dell’ultima ora, accolta come mai prima dal pubblico di Uomini e Donne: Gianmarco Steri è il nuovo tronista. Il romano ha preso parte al dating show di Maria De Filippi nelle vesti di corteggiatore, conquistando immediatamente Martina De Ioannon e il pubblico del programma di Canale 5. Educato, divertente, affascinante e dotato di un carisma particolare che non può passare inosservato, Gianmarco è originario di Roma e lavora come barber in un negozio che ama e nel quale crede tantissimo. Steri ha molti amici, come è possibile scoprire seguendolo sulla sua pagina ufficiale Instagram che ad oggi conta oltre 67mila followers.

Il percorso con Martina è stato molto appassionante, l’unico davvero emozionante di questa edizione visto che Francesca Sorrentino non ha le idee chiare e sembra non essere emotivamente disponibile, e Alessio Pecorelli e Michele Longobardi sono stati cacciati dopo che la redazione ha scoperto che entrambi avevano mentito. Nonostante la grande chimica, Martina ha scelto Ciro Solimeno che le ha detto di sì mentre Maria De Filippi ha stupito tutti, chiedendo a Gianmarco di diventare il nuovo tronista. Lui ha accettato e il pubblico di Uomini e Donne ha avuto una reazione esplosiva e di gioia nei confronti del nuovo tronista, ecco i dettagli.

Uomini e Donne, pubblico impazzito per Gianmarco Steri

Quando la pagina ufficiale Instagram ha anticipato ogni tipo di indiscrezione sulla scelta di Martina De Ioannon, che ha scelto Ciro Solimeno, annunciando anche che Gianmarco Steri è il nuovo tronista, il pubblico di Uomini e Donne è completamente esploso. Sono diverse stagioni che il pubblico del dating show di Canale 5 non si affeziona in questo modo ad un corteggiatore, quindi la speranza è che gli ascolti per il trono classico tornino a decollare. Sui social, gli utenti hanno accolto la notizia di Steri tronista con un entusiasmo contagioso e che non si vedeva da tempo con tantissimi commenti positivi per il corteggiatore. Del resto Gianmarco ha sempre detto di essere preso da Martina ma mai innamorato, dunque perché sprecare l’occasione offerta da Maria De Filippi? Insomma, Gianmarco inizia il suo percorso con l’appoggio del pubblico ma anche con tantissime candidature per conoscerlo. Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, ha dovuto infatti chiedere sui social di non contattare lei ma la redazione per corteggiare Gianmarco dal momento che le hanno intasato la messaggistica con le richieste copiose. Cosa ne pensate voi del giovane romano?

