Uomini e Donne, Gianmarco Steri nuovo tronista, arriva il messaggio di auguri di una nota ex corteggiatrice

News VIP

Gianmarco Steri, non scelta di Martina De Ioannon, diventerà il prossimo tronista di Uomini e Donne: a congratularsi con lei è stata anche una nota ex corteggiatrice del dating show.

Gianmarco Steri è il nuovo tronista di Uomini e Donne: l'ex corteggiatore di Martina De Ioannon ha ricevuto da Maria De Filippi la proposta di sedere sul trono e trovare l'amore, dopo che Martina ha scelto Ciro Solimeno. La notizia che Gianmarco diventerà il nuovo tronista del dating show ha reso felici le fan del 28enne romano e per lui sono arrivati messaggi di auguri da diversi ex volti del programma, tra cui una nota ex corteggiatrice: Claudia Dionigi.

Uomini e Donne, Claudia Dionigi, ex corteggiatrice del programma, felice per Gianmarco Steri

Lunedì 13 gennaio si è concluso il trono di Martina De Ioannon: la tronista romana ha scelto Ciro Solimeno, spezzando il cuore delle numerose fan che speravano che la sua scelta fosse Gianmarco Steri. Al corteggiatore romano, tuttavia, come hanno svelato le anticipazioni, è stata offerta la possibilità del trono, un'opportunità per trovare l'amore nel programma di Maria De Filippi.

A chiedere all'ex corteggiatore di diventare tronista è stata proprio la conduttrice del programma di Canale 5, che ha preso in simpatia la non scelta di Martina e ha deciso di offrirgli il trono, conscia anche del vasto consenso di pubblico di cui gode Gianmarco. E a riprova di ciò, nel giro di poche ore dalla notizia che Gianmarco Steri sarebbe diventato il nuovo tronista, come ha svelato Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, sono arrivate oltre 3000 richieste per lui da parte di aspiranti corteggiatrici.

Ma non solo il pubblico sembra apprezzare la decisione di porre Gianmarco Steri sul trono: anche diversi ex volti del dating show di Canale 5 hanno manifestato la loro emozione e approvazione per questa scelta. Sotto il post ufficiale del dating show sono apparse infatti le reazioni entusiaste di Ida Platano, Chiara Rabbi e persino Raul Dumitras, ex di Martina, ha lasciato un like alla notizia. In queste ore, inoltre, anche Claudia Dionigi ha pubblicato un messaggio d'auguri per Gianmarco Steri, dando la sua approvazione per il suo percorso come tronista.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri è il nuovo tronista: la reazione di Claudia Dionigi

Claudia Dionigi è stata una delle corteggiatrici più apprezzate di Uomini e Donne: scesa per corteggiare Lorenzo Riccardi, che fu a sua volta la non scelta di Sara Affi Fella, Claudia ha saputo incantare il tronista e oggi ha formato con lui una splendida famiglia. La coppia ha avuto una bambina nel 2022, la piccola Maria Vittoria, ed è convolata a nozze lo scorso 30 novembre.

Molti fan hanno notato che il percorso di Gianmarco Steri presenta delle somiglianze con quello di Lorenzo Riccardi: entrambi hanno avuto accesso al trono classico dopo una delusione d'amore e nel caso di Lorenzo l'esperienza come tronista gli ha portato la felicità e l'amore. Perciò, i fan del dating show si augurano che lo stesso possa accadere a Gianmarco.

E a pensarla così è anche Claudia Dionigi: l'ex corteggiatrice ha condiviso sui social un pensiero di una fan, lasciando così intendere di approvare quanto scritto:

" Questa scelta mi ricorda un po’ quando volevo a tutti i costi che Lorenzo fosse la scelta di Sara Affi Fella e invece Lorenzo è stato la non scelta. E’ salito sul trono e si è portato a casa LA persona perfetta per lui. Gianmarco troverai la tua Claudia . "

Scopri le ultime news su Uomini e Donne