Uomini e Donne, Gianmarco Steri: chi è il Corteggiatore che ha conquistato Martina De Ioannon

L’ingresso a Uomini e Donne di Gianmarco Steri ha senza dubbio cambiato la direzione del percorso delle tronista Martina De Ioannon. Ma chi è il giovane romano? Conosciamolo meglio.

Il percorso di Martina De Ioannon nello studio di Uomini e Donne è iniziato nel migliore dei modi dato che la tronista ha saputo coltivare il giusto interesse dei suoi corteggiatori. L’ingresso in studio di Gianmarco Steri, tuttavia, ha portato ad un brusco cambio di direzione che ha infastidito non poco Ciro Solimeno, geloso del nuovo antagonista. Ma chi è il corteggiatore romano? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri ruba la scena

Quando Maria De Filippi ha annunciato che Martina De Ioannon sarebbe stata la nuova tronista di Uomini e Donne, il pubblico del dating show di Canale 5 ha inizialmente storto il naso. Martina, infatti, è stata protagonista di Temptation Island e in pochi mesi ha lasciato lo storico fidanzato Raul per poi intraprendere un flirt con il tentatore Carlo, e infine accettare il trono. Insomma, il pubblico temeva poca trasparenza da parte di Martina ma lei è stata brava a dimostrare che non è così, impegnandosi sin da subito a costruire un bel legame con alcuni dei corteggiatori che più l’avevano colpita. Senza dubbio è Ciro Solimeno il ragazzo che al momento occupa i pensieri della tronista, che infatti proprio nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne ha preferito eliminare Mattia Cacchione, non provando quel trasporto iniziale che l’aveva spinta ad approfondire la conoscenza.

Ciro sognava già di essere la scelta fino a quando è entrato in scena Gianmarco Steri, ed è poco dire che il corteggiatore ci sa veramente fare tanto che nel corso dell’ultima esterna con Martina per poi non si sfiorava il bacio. Ciro furioso è corso fuori dallo studio, prima di essere rincorso poi dalla De Ioannon ma Gianmarco non si è scomposto, mostrandosi anche molto maturo riguardo al percorso della tronista e sicuro delle carte vincenti che può sfoderare. Conosciamo meglio la vita privata e il lavoro, e qualche curiosità su Gianmarco.

Uomini e Donne, tutto quello che sappiamo su Gianmarco Steri

Sin dal suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha dimostrato di saper come si tratta una donna e Martina De Ioannon ha apprezzato. Il corteggiatore è nato il 30 aprile 1996 a Roma, città dove vive stabilmente, ed è del segno del Toro. A 28 anni è il titolare di un barber shop a Centocelle, ha una grande passione per i tatuaggi dato che ne ha diversi in tutto il corpo, e si mostra come un ragazzo dinamico e molto curato - possiamo dirlo a gran voce - uno dei migliori vestiti tra i giovani corteggiatori. Nella stagione 2012/2013, Gianmarco ha giocato nel ruolo di attaccante con gli Allievi Nazionali ma ha capito poi che la sua strada sarebbe stata un’alta.

Steri è piuttosto attivo su Instagram dove parla anche del suo lavoro oltre che delle sue passioni, seguito da 5692 followers. Cosa ne pensate? A noi questo corteggiatore piace molto, speriamo che Martina faccia la scelta giusta. Certo è che appena Ciro ha deciso di lasciare lo studio furioso con lei, Martina ci ha messo davvero poco a cambiare idea e seguirlo addirittura in stazione!

