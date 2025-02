Uomini e Donne, Gianluca Costantino lancia una frecciatina a Francesca Sorrentino?

News VIP

L'ex corteggiatore di Uomini e Donn Gianluca Costantino avrebbe lanciato una frecciatina a Francesca Sorrentino, dopo la presunta fine della loro storia? Ecco cosa è successo!

L'ex corteggiatore di Francesca Sorrentino, Gianluca Costantino, avrebbe lanciato una frecciatina sui socia a Manuel Maura e alla tronista di Uomini e Donne, per poi cancellare tutto.

Uomini e Donne, frecciatina social di Gianluca a Francesca e Manuel? L'ex corteggiatore cancella tutto!

Dopo aver lasciato il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi insieme, Gianluca e Francesca avrebbero chiuso dopo poco la loro frequentazione. L'anomala scelta della tronista andrà in onda nei prossimi giorni e il pubblico assisterà alla decisione di Francesca Sorrentino di uscire dal programma con Gianluca Costantino, per vivere la loro frequentazione lontano dalle telecamere.

Tuttavia, da qualche giorno, un'indiscrezione di Amedeo Venza avrebbe svelato che i due ex protagonisti di Uomini e Donne non starebbero più insieme e si è inoltre vociferato di un possibile riavvicinamento tra Francesca e Manuel Maura, il suo storico ex. Quest'ultimo, infatti, avrebbe condiviso sui social un video in cui è in treno e in sottofondo si sente Balorda Nostalgia di Olly, il brano sanremese del cantante. E le parole del testo sembrano far pensare a un possibile ritorno di fiamma con Francesca.

Di questa idea deve essere anche Gianluca Costantino, che ha pubblicato una frecciatina sui social contro i due, per poi cancellare il video. Su Instagram, Gianluca ha postato un video in cui sembra voler imitare con intento ironico la storia di Manuel Maura. Il filmato è stato poi rimosso, anche se in seguito Costantino ha scritto, come ulteriore stoccata ai due ex protagonisti di Temptation Island:

"Comunque ragazzi, Olly ha fatto un brano veramente pazzesco. Gli do un 9, poi anche chi ha dimenticato gli ex te li fa tornare in mente. Fa tornare in mente tutti gli ex dite la verità"

Uomini e Donne, Francesca e Gianluca: storia al capolinea? Gli ultimi retroscena

La relazione tra Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino sarebbe già terminata: la tronista aveva deciso di interrompere il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, dopo la delusione di Gianmarco Meo, ma era stato proprio l'ex vippone a farle cambiare idea e a convincerla a conoscersi meglio lontano dal programma. Tuttavia, dopo pochissimi giorni, sembra che il loro idillio sia già terminato.

Il primo a riportare l'indiscrezione è stato il gossipparo Amedeo Venza, che sui social aveva scritto che Francesca e Gianluca non stanno più insieme, lei è distaccata e non si fa sentire. Lo troverebbe pesante". A ciò si aggiunge anche un nuovo retroscena, riportato nelle scorse ore dal blogger Lorenzo Pugnaloni.

Secondo Pugnaloni, infatti, la loro storia sarebbe durata solo tre giorni, ma le cose sarebbero precipitate rapidamente: "Lui avrebbe voluto continuare e ora è risentito perché lei ha messo uno stop. Lei lo ha visto molto diversi rispetto a quando erano nel programma, troppo concentrato su di sé. Francesca ha preferito 'gettare la spugna' e non fare due ospitate e un'intervista di coppia tanto per. A lui non sarebbe andata giù questa cosa, Francesca comunque a Gianluca ci tiene come persona e stop".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne