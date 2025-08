Uomini e Donne, Giacomo Czerny e Martina Grado in crisi: "Non vivono un bel periodo"

News VIP

Giacomo Czerny e Martina Grado, ex coppia nata a Uomini e Donne, è in forte crisi: a confermare i rumors è una recente indiscrezione di una fonte vicina alla coppia.

Crisi in corso per Martina Grado e Giacomo Czerny, ex protagonisti di Uomini e Donne, il noto dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. A confermare i rumors di una mancata serenità nella coppia è stata una fonte vicina all'ex tronista, che ha rivelato sui social come procedono le cose tra lui e l'ex corteggiatrice.

Uomini e Donne, crisi confermata per Martina Grado e Giacomo Czerny?

Sembra che la crisi tra Giacomo Czerny e Martina Grado sia particolarmente seria, tanto che i due ex protagonisti di Uomini e Donne da diverso tempo non pubblicano più stories insieme e si mostrano poco sui social. A distanza di tre anni dalla scelta dell'ex tronista, che ha deciso di uscire dal programma tv di Canale 5 con l'ex corteggiatrice, Martina e Giacomo starebbero vivendo una fase molto complicata della loro storia.

Non è la prima volta che un'indiscrezione su di loro rivela di una crisi in corso, ma in altri casi, i due ragazzi erano intervenuti a smentire e a rassicurare i fan che procedeva tutto per il meglio. Questa volta, però, il loro silenzio sui social ha iniziato a preoccupare i fan, che li seguono dal lontano 2021. In quell'anno, infatti, Giacomo Czerny ha deciso di partecipare a Uomini e Donne come tronista e ha conosciuto Martina nel suo percorso. L'amore è arrivato per entrambi e così Giacomo ha deciso di scegliere lei e uscire insieme dal programma per godersi la loro relazione.

Pur non essendo molto esposti sui social, entrambi i ragazzi hanno raccolto un discreto numero di followers, che hanno notato il loro comportamento e la loro assenza, al punto da chiedere informazioni sulla crisi che li starebbe dividendo.

Uomini e Donne, una fonte vicina a Giacomo e Martina svela come stanno le cose tra loro

A rivelare cosa sta succedendo tra Martina Grado e Giacomo Czerny è stato Amedeo Venza, noto esperto di gossip della rete. Su Instagram, infatti, Venza ha postato un messaggio, raccontando di aver parlato direttamente con Martina e che l'ex corteggiatrice gli ha confermato che tra lei e Giacomo le cose non procedono per il meglio:

Ho appena parlato con Martina, a malincuore devo dire che i due ragazzi non stanno vivendo un bel momento. Ma a differenza di altri non fanno teatrini sui social e cercano di risolvere le loro cose in privato"

Pur avendo già affrontato diverse crisi in passato, la coppia sembra arrivata a un deciso punto di svolta, stando a ciò che ha comunicato Venza, perché nel caso non riiuscissero a risolvere le loro divergenze, dovrebbero necessariamente dirsi addio:

"Semmai non dovessero recuperare l’armonia e la serenità che ogni coppia merita, saranno direttamente loro a dirlo pubblicamente! Ma io son fiducioso"

