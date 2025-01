Uomini e Donne, Genny Casu dice la sua sul trono di Michele Longobardi

News VIP

L'ex corteggiatrice di Alessio Pecorelli, Genny Casu, si è esposta sui social commentando le vicende che hanno visto protagonista Michele Longobardi a Uomini e Donne!

L'ultima puntata di Uomini e Donne ha regalato al pubblico del dating show di Canale 5 la figuraccia e lo sbugiardamento totale di Michele Longobardi. Il tronista, infatti, dopo aver creato un profilo fake con cui aveva contattato le corteggiatrici Amal, Veronica e Mary (quest'ultima è stata colei che ha rivelato tutto alla redazione), aveva anche intrattenuto una relazione con Alessandra Fumagalli, ex scelta di Luca Daffrè. Lo smascheramento totale del tronista è arrivato grazie a una telefonata di Alessandra durante la puntata. A commentare la fine disastrosa del trono di Michele è intervenuta anche Genny Casu, ex corteggiatrice di Alessio Pecorelli, altro tronista di questa edizione che è stato cacciato per aver violato il regolamento.

Uomini e Donne, Genny Casu interviene a commentare il trono di Michele Longobardi

Genny Casu è stata una delle corteggiatrici di Alessio Pecorelli, tronista romano di questa edizione e prima delusione per il pubblico. Alessio, infatti, si era presentato come un ragazzo maturo e interessato a costruire qualcosa di concreto con il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. Tuttavia, grazie ad alcune segnalazioni è emerso che le sue intenzioni non erano poi così nobili: violando il regolamento, Alessio ha più volte mentito alla redazione e si è recato in diversi locali, senza avvisare chi di dovere e facendosi beccare in più di un'occasione in compagnia di una misteriosa bionda. Il tronista ha negato di avere una qualche relazione al di fuori del programma, ma le violazioni del regolamento hanno portato alla sua eliminazione.

Un'eliminazione dovuta anche alla scelta delle sue corteggiatrici di abbandonare il programma, indispettite dal suo comportamento. In quell'occasione, il pubblico ha notato il comportamento molto duro di Maria De Filippi nei confronti del tronista romano. La conduttrice, infatti, è stata particolarmente fredda e di poche parole, un atteggiamento molto diverso da quello mostrato con Michele Longobardi, che è stato perdonato dopo l'episodio del profilo fake, facendo indignare non pochi fan della trasmissione.

Sulla figuraccia di Michele Longobardi è intervenuta anche Genny Casu, che è stata tra le più agguerrite corteggiatrici di Alessio e che ha più volte dichiarato di aver subito realizzato che il tronista nascondeva qualcosa. Sui social, mentre guardava la puntata di Uomini e Donne di ieri, lunedì 13 gennaio, Genny ha commentato sgomenta il trono di Michele Longobardi.

Uomini e Donne, ecco cosa pensa Genny Casu del trono di Michele Longobardi

Con una storia su Instagram, Genny Casu ha detto la sua sul trono (e relativa figuraccia di Michele Longobardi). La puntata di ieri, lunedì 13 gennaio, è iniziata proprio con lo sbugiardamento del tronista, grazie alla testimonianza di Alessandra Fumagalli. Con una telefonata, l'ex scelta di Luca Daffrè ha rivelato che da mesi lei e Michele intrattenevano una relazione, sebbene non si fossero mai visti di persona, e a conferma di quanto detto, aveva fornito alla redazione messaggi, chat e foto (anche intime) che lei e il tronista si erano scambiate in questi mesi.

La loro frequentazione, ha aggiunto Alessandra, si è conclusa solo il 7 dicembre, perché Michele le ha chiesto di "lasciarle finire questa cosa" (riferendosi al trono). Dato che la puntata è stata registrata prima delle festività di Natale, i due si erano frequentati per l'intero percorso nel dating show di Michele.

Dopo aver assistito a quanto accaduto, anche Genny Casu ha detto la sua sulla figuraccia di Michele Longobardi e su Instagram ha scritto un breve commento, nel quale citava anche indirettamente quanto accaduto con Alessio Pecorelli:

"Ragazzi quello che è successo nel mio di percorso a confronto era acqua santa a questo punto! Aiuto!"

