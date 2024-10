Uomini e Donne, Gemma Galgani tradita dal suo storico ex: spunta la Foto che nessuno si aspetta

News VIP

Gemma Galgani scioccata dalla foto del suo storico ex insieme a Valerio, il corteggiatore che l'ha sconvolta nello studio di Uomini e Donne. Ecco tutti i dettagli.

Il nuovo anno televisivo di Uomini e Donne è decisamente iniziato col botto per Gemma Galgani. Affascinata e ammaliata da Valerio, cavaliere pronto a prometterle la luna e le stelle, la dama torinese si è trovata a dover constatare che tutto questo forte interesse non era poi così reale. Tra schiaffi in pieno volto e discussioni feroci, Valerio ha lascito il dating show di Canale 5 ma ha deciso di fare un ultimo, subdolo, smacco alla Galgani, facendosi ritrarre in uno scatto insieme al suo ex fidanzato più famoso. Come avrà reagito lei?

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Valerio: che show in studio!

Eterna innamorata dell’amore, Gemma Galgani si è ripresentata nello studio di Uomini e Donne con la speranza di poter trovare finalmente l’uomo della sua vita. Negli anni, la dama torinese ha frequentato diversi candidati, ma tutti l’hanno delusa lasciandola sola anche dopo diversi mesi di intensa relazione. Galgani ha conosciuto Valerio, un cavaliere che sembrava già essere molto preso dalla loro conoscenza, con il quale tuttavia gli appuntamenti si sono rivelati essere un fiasco dopo l’altro. A far insospettire tutti, poi, la presenza della misteriosa Maria Soledad durante lo shopping di lingerie per Gemma, che ha deciso di rifiutare il regalo fino a quando Valerio non le avesse fornito chiare spiegazioni sulla segnalazione.

Il cavaliere si è rifiutato di far leggere il suo cellulare a Gianni Sperti e Tina Cipollari, asserendo che la donna è una semplice amica di vecchia data che ha a Napoli, dove trascorre alcuni mesi all’anno dopo essersi preso cura delle sue attività turistiche in Sardegna. E da lì il crack finale con tanto di schiaffo in pieno volto lanciato dalla Galgani, in preda ad una furia mai vista prima. Nel corso dello scontro, Valerio ha tirato in ballo anche Giorgio Manetti ovvero lo storico ex fidanzato di Gemma, che da anni torna periodicamente a criticarla pubblicamente senza però voler tornare a Uomini e Donne per un confronto diretto. Manetti, dopo la puntata in questione, ha negato di aver avuto qualsiasi coinvolgimento con Valerio come fatto sapere da Gianny, raccontando di averlo conosciuto a Napoli qualche anno prima in occasione di una serata. Ma sarà veramente così? Una foto a sorpresa mette in pericolo la versione dei fatti dell’ex cavaliere toscano.

Uomini e Donne, Giorgio e Valerio insieme: come l’ha presa Gemma?

Su Instagram, poche ore fa, è apparsa a sorpresa una foto che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere. Giorgio Manetti e Valerio, allo stesso tavolo, bevono insieme un drink in un centro commerciale. Ma non era Manetti ad aver detto pubblicamente di non conoscere assolutamente Valerio? L’ex cavaliere toscano ha forse voluto lanciare l’ennesima stoccata a Gemma Galgani, cosa che accade inspiegabilmente molto spesso dato che i due hanno chiuso da anni, lei ne conserva comunque un buon ricordo e parla di lui solamente quando interpellata sulla questione. Cosa vuole ancora Giorgio da Gemma?

Questo foto con Valerio sembra proprio un chiaro affronto alla sua sex fidanzata, che c’è stata molto male per come Valerio l’ha presa in giro e usata a Uomini e Donne. Ma come ha reagito la dama torinese? Al momento Gemma ha preferito tacere, dato che la segnalazione sui due e sul fatto che si conoscessero ora sembra piuttosto reale, ma chissà che in futuro non trovi il modo di tirare fuori l’argomento per sbugiardare entrambi. Nel frattempo a far crogiolare la dama saranno sicuramente i commenti negativi che sono fioccati sotto lo scatto in questione, nei quali vengono criticati i due uomini ma soprattutto Manetti per essersi fatto vedere sorridente e amichevole con Valerio.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.