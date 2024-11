Uomini e Donne, Gemma Galgani racconta della sua travolgente frequentazione con Fabio

News VIP

Gemma Galgani, storica dama del trono over di Uomini e Donne, è stata ospite ieri a Verissimo, da Silvia Toffanin per raccontare della sua vita e della nuova travolgente frequentazione con Fabio, il cavaliere italo-americano con cui ha intrapreso una conoscenza all'interno del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Ospite a Verissimo, ieri, domenica 10 novembre, Gemma Galgani ha rivelato quanto sia felice in questo particolare momento della sua vita: la dama, infatti, dopo diverse delusioni d'amore collezionate negli ultimi anni, ha incontrato un vero cavaliere, anzi, come lo definisce Silvia Toffanin un principe italo americano. Si tratta di Fabio Cannone che, a colpi di lambada e sorrisoni, sembra stia a poco a poco conquistando il cuore della dama torinese.

Gemma, infatti, ha ammesso, anche in trasmissione, di essere finalmente felice e che non vede l'ora di approfondire la conoscenza con Fabio: con il cavaliere, purtroppo, non c'è stato ancora nulla di più di qualche timido bacio a stampo. "Io da lui vorrei però il bacio vero, quello passionale" ha rivelato alla conduttrice di Verissimo la dama. Però, il cavaliere ha messo in chiaro le cose e ha asserito che ci vorrà del tempo, perché per lui una maggior passione ci vuole che il cuore cominci a battere. Gemma, al momento, ammette di essere molto felice, perché il cavaliere è molto entusiasta e pieno di iniziativa e non perde mai occasione di stupirla.

Gemma ha poi raccontato di una memorabile esterna che ha avuto con Fabio: su una terrazza, di notte, la storica protagonista di Uomini e Donne si è aperta con il cavaliere, raccontandogli di non aver provato da tanto tempo emozioni così forti e si è commossa. Mangiando fragole e bevendo champagne i due hanno vissuto un momento molto intimo.

Uomini e Donne, Gemma e l'amore: "Il cuore non mi batteva così dai tempi di Giorgio"

Gemma ha anche ammesso che era da tempo che non sentiva questo sentimento e ha nominato Giorgio Manetti, uno dei suoi grandi amori all'interno del dating show di Canale5:

"Da tempo non mi batteva il cuore così forte, dai tempi di Giorgio. Però ho mantenuto l'entusiasmo e il desiderio di continuar a credere che ci sarebbero potute essere delle sorprese. La mia forza e il mio coraggio mi stanno premiando, perché non ho mai perso la speranza. Mi sento rinata e ora spero di poter vedere scendere i petali per me, sarebbe un altro traguardo importante."

A sorprendere la dama c'è stata anche una commovente lettera di Samuele, figlio di Ida Platano, a acui la dama è molto legata: il bambino, quasi un adolescente, ha dedicato alla sua "zia Gemma" delle toccanti parole, dicendo che l'ha sempre viziato e coccolato e lo fa sentire amato e giocare con lei è sempre un piacere. Di fronte a questa manifestazione d'affetto la dama non ha saputo trattenere le lacrime e ha dichiarato che con Samuele il suo istinto materno si fa sempre più forte e che quando hanno giocato insieme la prima volta le è sembrato quasi di tornare bambina.

