Uomini e Donne, Gemma Galgani e Ida Platano insieme in vacanza a Nizza: l'amicizia continua

Continua la splendida amicizia tra Gemma Galgani e Ida Platano. Le due protagoniste di Uomini e Donne passano insieme il Capodanno a Nizza.

Nello studio di Uomini e Donne nascono tanti amori, alcuni dei quali diventano solidi e portano a matrimonio e figli, altri a brutte e burrascose rotture. Ma nel dating show di Maria De Filippi c’è spazio anche per l’amicizia, come quella nata tra Ida Platano e Gemma Galgani, che continua forte più che mai lontano dalle telecamere. Ecco le due protagoniste del trono over, infatti, a Nizza per festeggiare insieme il Capodanno.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Ida Platano: amicizia inossidabile

Da oltre un ventennio Uomini e Donne appassiona il pubblico di Canale 5. I protagonisti del trono classico intrecciano percorsi complicati durante la loro permanenza nel programma, fino alla sentita scelta finale con la classica cascata di petali che tanto fa sognare gli spettatori. I protagonisti del trono over, invece, sono più dinamici e ci lasciano senza parole con colpi di scena inaspettati e intrecci impensabili. Tra le grandi protagoniste del dating show di Maria De Filippi ci sono senza dubbio Ida Platano e Gemma Galgani. Mentre la dama torinese è tornata ancora una volta in studio in cerca dell’amore, delusa prima da Nicola e poi dall’italo-americano Fabio, Ida si tiene lontana dalle telecamere dopo il disastroso percorso da tronista, un esperimento che ha funzionato in termini televisivi dato che ha regalato al programma share stellare, ma non per la vita privata della bella dama di Brescia.

Ida, infatti, è rimasta scottata dalle segnalazioni su Mario Cusitore, che le era infedele già prima di essere la sua scelta, e quindi ha lasciato il trono delusa e ha preferito allontanarsi dal cavaliere, nonostante sappiamo per certo che lui l’abbia cercata più di una volta nel corso degli ultimi mesi. Ida ha potuto contare sull’amicizia di Gemma, un’amicizia nata davanti le telecamere di Uomini e Donne e coltivata anche lontano da essere, che è più sincera che mai e che continua nonostante Platano abbia deciso di non far ritorno. Sembra, almeno a sua detta, che la parrucchiera abbia trovato l’amore ma non ha ancora voluto rivelare l’identità del nuovo fidanzato, forse per proteggerlo dalle possibili critiche che riceverebbe, in modo gratuito, dai suoi haters di sempre.

Uomini e Donne, Ida e Gemma festeggiano il Capodanno a Nizza

Amiche per la pelle, Ida Platano e Gemma Galgani continuano a frequentarsi assiduamente anche lontano dallo studio di Uomini e Donne. La dama torinese ha appena ricevuto l’ennesima batosta ma questa volta, soprattutto secondo gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti che non hanno mancato di criticarla, è stata colpa sua dal momento che ha deciso di non credere a Fabio nonostante non ci fosse alcuna prova contro di lui. Ida, invece, si è fidanzata ufficialmente e appare molto serena e rilassata ma non ha voluto svelare l’identità del suo amato.

Per festeggiare Capodanno insieme, Ida e Gemma sono volate a Nizza per una vacanza rilassante in attesa del nuovo anno insieme, pubblicando su Instagram foto e video insieme mentre di divertono al sole, chiacchierando e mangiando buon cibo. Cosa ne pensate della loro amicizia? Nel frattempo, le Anticipazioni di Uomini e Donne, ci hanno svelato che nelle nuove registrazioni ci sarà un momento molto importante per la tronista Martina De Ioannon. Dopo aver baciato entrambi i suoi corteggiatori in esterna, infatti, Martina si sentirà dire davanti a tutto lo studio da Ciro Solimeno che lui è innamorato di lei. Come reagirà?

