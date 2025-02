Uomini e Donne, Gaia Gigli insultata per un intervento di chirurgia estetica. Ecco come ha replicato l'ex corteggiatrice

News VIP

L'ex scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne, la corteggiatrice Gaia Gigli ha replicato alle offese degli haters sull'intervento di chirurgia estetica a cui si è sottoposta. Ecco cosa è successo.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Gaia Gigli, è stata insultata dagli haters dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia plastica. L'ex scelta di Daniele Paudice, tronista della scorsa edizione del dating show di Canale5 , ha infatti rivelato ai suoi followers di essersi rifatta il seno, scatenando diversi pareri contrari e offese gratuite, alle quali ha però prontamente replicato.

Uomini e Donne, Gaia Gigli replica alle offese degli haters: "Gente come voi non dovrebbe esistere..."

I fan di Gaia Gigli avevano già notato qualcosa di diverso nell'aspetto fisico dell'ex corteggiatrice del programma condotto da Maria De Filippi e non erano mancate le insinuazioni sui social. Tuttavia, solo recentemente Gaia ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento di chirurgia plastica e di essersi rifatta il seno. Nel suo racconto su Instagram, in un video pubblicato nelle stories, Gaia Gigli ha rivelato le motivazioni che l'hanno spinta a questa scelta, annunciado che è stata una decisione che ha preso perché desiderava sentirsi più sicura di sé e amarsi maggiormente.

Come spesso accade, però, questa sua confessione ha portato gli haters a scatenarsi contro di lei, iniziando non solo a criticare la sua scelta, ma anche il risultato dell'intervento estetico. In un nuovo video pubblicato sul suo account, Gaia ha deciso di sbugiardare i suoi detrattori, replicando alle loro offese in maniera decisa e dura. Dapprima, l'ex corteggiatrice ha postato alcuni dei commenti ricevuti, mostrando quanto fossero sgradevoli e inutilmente crudeli: "ste tette sono troppo gonfie, non hanno molto di naturale" al quale Gaia ha risposto con un secco "nessuno ha chiesto il tuo parere, seconda cosa di un video guardi solo le mie te***, ti ringrazio. Poi prima di un chirurgo ti consiglierei un corso di italiano".

Il video proseguiva su questa falsariga, con l'ex scelta di Daniele Paudice che replicava a ogni commento negativo ricevuto, concludendo poi con un'amara riflessione: "Non lo so perché esiste gente così al mondo, adesso ne rido, perché sono piena. Non avete niente da fare che stare lì a prendere di mira la gente, insultarla e romperle i co*****? Ma ragazzi, vi saluto, almeno ho scaricato un po' di odio".

Uomini e Donne, la fine della relazione tra Gaia e Daniele

Gaia Gigli è stata tra le corteggiatrici di Daniele Paudice insieme a Marika Abbonato nella precedente edizione di Uomini e Donne. Dopo un breve percorso, il tronista partenopeo ha scelto la corteggiatrice milanese per intraprendere una relazione e i due si sono mostrati subito molto affiatati, condividendo scatti di coppia e di vita insieme, durante tutta l'estate.

Data la lontananza, molto spesso, Gaia e Daniele hanno viaggiato per raggiungersi a vicenda e tutto sembrava procedere per il meglio, tanto che l'ex tronista aveva anche incontrato Diego, il figlio di 4 anni della sua Gaia.

Purtroppo, negli ultimi mesi del 2024, la coppia aveva iniziato a mostrarsi sempre meno insieme, finché Gaia non aveva pubblicato un annuncio con cui rivelava che la sua storia con Daniele si era interrotta e che chiedeva ai followers di rispettare la sua privacy, dato che nella spiacevole situazione era ora coinvolto anche suo figlio Diego, che aveva conosciuto e si era affezionato all'ex tronista.

