Uomini e Donne, Gaetano, corteggiatore di Barbara De Santi, è una vecchia conoscenza del programma!

Oggi, a Uomini e Donne, Barbara De Santi ha deciso di accettare il corteggiamento di due nuovi cavalieri. Uno di loro, Gaetano, è una vecchia conoscenza della trasmissione di Maria De Filippi!

Il nuovo corteggiatore di Barbada De Santi, Gaetano Biondi, è una vecchia conoscenza di Uomini e Donne: il cavaliere, infatti, aveva già preso parte alla trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi nel 2017.

Uomini e Donne, Gaetando Biondi è un ex volto noto del programma

Gli utenti di X hanno immediatamente notato che Gaetano Biondi, nuovo corteggiatore della dama Barbara De Santi, aveva un volto conosciuto: dopo accurate ricerche, infatti, è emerso che il cavaliere non è nuovo alla trasmissione e che nel 2017 prese parte a Uomini e Donne. All'epoca, Gaetano aveva intrapreso una frequentazione con Federica Anastasi, come ha riportato il sito di Isa&Chia.

La dama, inizialmente, era indecisa tra Gaetano e Giorgio Manetti, ma aveva poi deciso di concedere una frequentazione in esclusiva al primo. Ne era conseguito un tira e molla, iniziato quando la conduttrice aveva proposto loro di uscire dalla trasmissione. A turno, prima la dama e poi Gaetano si erano rifiutati di uscire dal programma e avevano poi deciso di chiudere la loro frequentazione. Dato che entrambi si erano dati l'esclusiva e non avevano intenzione di conoscere altri partner nel trono over, avevano deciso dopo un po' di dire addio al dating show. Erano perciò usciti, ma separatamente e non come coppia.

A distanza di qualche tempo dalla loro uscita, tuttavia, alcune segnalazioni su Gaetano e Federica avevano fatto ben sperare e, infatti, dopo poco la coppia ha svelato di aver ricominciato a sentirsi lontano dalle telecamere: a fare il primo passo era stata Federica, che aveva raggiunto Gaetano a Mantova, da lì i due avevano intrapreso una relazione. Tuttavia, la loro storia deve essere giunta al capolinea, dato che l'ex cavaliere ha deciso di scendere in studio a corteggiare Barbara.

Uomini e Donne, Gaetano vuole corteggiare Barbara De Santi

L'ex conoscenza del programma, Gaetano Biondi, si è presentato oggi in trasmissione per conoscere Barbara De Santi. Insieme a lui anche il parrucchiere Francesco.

La dama ha ammesso di essere rimasta molto colpita da quest'ultimo, per il suo aspetto estroso, ma quando Gaetano ha confessato di vivere a Mantova, città di Barbara, l'attenzione della donna è virata su quest'ultimo.

Gaetano ha rivelato di gestire diversi bar a Mantova e la dama è parsa molto interessata ad approfondire la sua conoscenza, perché a colpirla è stato il dettaglio che entrambi sono legati a Mantova, sebbene Gaetano abbia specificato di essere di origini sicule. Così, spinta anche dalla conduttrice, Barbara ha deciso di iniziare la conoscenza con entrambi.

