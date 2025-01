Uomini e Donne, Gabriele Padoan e Tiziana Padovano pronti alla convivenza: "Ci amiamo follemente"

News VIP

Al magazine ufficiale di Uomini e Donne, Gabriele Padoan e Tiziana Padovano hanno rivelato di essere pronti alla convivenza! Ecco cosa hanno raccontato i due ex protagonisti del trono over.

Gabriele Padoan è stato uno dei cavalieri del trono over di questa edizione di Uomini e Donne. Criticato per il suo comportamento con Sabrina, con cui aveva intrapreso una frequentazione, poi sfociata in un nulla di fatto. Nel giro di pochissimo, tuttavia, Gabriele aveva accettato di conoscere Tiziana Padovani, dama scesa nel parterre per conoscerlo, e con lei ha deciso di lasciare la trasmissione e vivere lontano dalle telecamere la loro storia. A distanza di qualche settimana, i due si sono raccontati al magazine ufficiale del programma e hanno svelato che sono pronti per la convivenza.

Uomini e Donne, Gabriele Padoan e Tiziana Padovano innamoratissimi: "Siamo pronti alla convivenza"

Con una romantica proposta al centro studio, Gabriele ha consegnato a Tiziana una copia delle chiavi di casa e le ha chiesto di portare all'esterno di Uomini e Donne la loro frequentazione, nata nel dating show dopo che il cavaliere ha chiuso la sua conoscenza con Sabrina. Emozionati, i due hanno deciso di lasciare la trasmissione e, a distanza di qualche settimana, hanno svelato al magazine di Uomini e Donne di essere pronti alla convivenza.

"Io dormivo tutte le notti con i miei cani, ma adesso mi sono abituata in frettissima ad avere il letto occupato nell'altra metà" ha confessato Tiziana, svelando che, dall'uscita dal dating show lei e Gabriele trascorrono molto tempo insieme. Il cavaliere ha confessato che non si aspettava di innamorarsi così follemente, ma che ora può ammettere di provare amore per Tiziana e di averle detto il tanto atteso "ti amo" durante il ballo finale a Uomini e Donne:

"Non me l'aspettavo, ma è andata così. Chimica, feeling, attrazione sono scattati subito. Dal primo momento sapevo che sarebbe stata una storia importante."

A fargli eco è stata Tiziana Padovano: la dama ha confessato che poco dopo l'inizio della loro conoscenza un episodio le ha fatto realizzare di provare per Gabriele un grande sentimento. Tiziana doveva raggiungere un suo nipote disabile, che vive a Torino, e Gabriele si è offerto di accompagnarla: "La sua disponibilità e vederlo tra i miei affetti più cari mi ha permesso di aprirgli il mio cuore in maniera totale e senza riserve".

Uomini e Donne, Gabriele e Tiziana pronti al grande passo: "Pensiamo già alla convivenza"

La coppia è stata molto criticata per la rapidità con cui ha ammesso di provare dei sentimenti reciproci e di uscire dalla trasmissione: Gabriele, infatti, aveva avuto un tira e molla di molte settimane con Sabrina prima di conoscere Tiziana e a molti era parso inverosimile che in così poco tempo potesse aver sviluppato dei sentimenti così forti per l'altra dama.

Alle critiche ricevute Tiziana ha replicato: "Lo hanno accusato di avermi scelta perché sono ricca, ma posso chiarire questa cosa? Io sono una bottegaia dico sempre che 'vendo mutande'. Sono una persona normalissima". A proposito invece della frequentazione così chiacchierata tra Gabriele e Sabrina, invece, la dama ha raccontato che da parte sua c'è sempre stato un comportamento gentile e cortese, ma "è stato tutto frainteso". Inoltre, ha aggiunto, che tra Gabriele e Sabrina era tutto finito già da prima del suo arrivo e quindi non comprendeva il perché dell'astio dell'altra dama:

"Il mio Sorridi era un augurio amichevole, ma lei l'ha presa male. Dopo la mia prima uscita mi ha detto che Gabriele non mi stava considerando perché si era fermato a chiacchierare con Barbara"

"Sabrina ha sparato a zero dicendo cose inesatte" ha poi concluso Gabriele. Sui progetti futuri, Gabriele e Tiziana hanno scherzato dicendo che sono aperti anche all'idea del matrimonio, dato che la convivenza è uno dei prossimi passi, visto che passano tanto tempo insieme: "Io pensavo che non potesse succedere una cosa così bella alla mia età. Sono aperto a qualunque cosa" ha poi dichiarato l'ex cavaliere.

