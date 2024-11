Uomini e Donne, Francesco Farina: conosciamo meglio il nuovo corteggiatore di Martina De Ioannon

News VIP

Conosciamo meglio il nuovo corteggiatore di Martina De Ioannon, Francesco Farina. Ecco cosa sappiamo del protagonista di Uomini e Donne e il suo profilo Instagram.

Sebbene sia chiaro che il suo percorso si divide ormai tra Ciro Solimeno e Giammarco Steri, la tronista Martina De Ioannon ha deciso di ampliare il parterre dei suo corteggiatori con l’ingresso di Francesco Farina. Ma chi è l’affascinante corteggiatore campano che ha dimostrato di avere le idee molto chiare? Conosciamo meglio il nuovo protagonista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon scombussola i suoi corteggiatori

Sebbene il suo percorso non sia stato inizialmente apprezzato dal pubblico di Uomini e Donne, certo che fosse in studio solo per le telecamere vista la sua recente vita sentimentale dopo l’addio allo storico fidanzato Raul Dumitras a Temptation Island e alla frequentazione con l’ex tentatore Carlo Marini, la giovane Martina De Ioannon ha fatto ricredere tutti. La tronista romana, infatti, si è mostrata molto decisa ma anche fragile, trasparente sulle proprie emozioni anche quando seguirle avrebbe significato rischiare la simpatia del pubblico. Il percorso di Martina nello studio del dating show di Canale 5 si è focalizzato su Ciro Solimeno, con il quale ci sono stati forti alti e bassi ma anche gesti importanti come quello di portarlo nel ristorante della sua famiglia per presentargli i fratelli, e sul romano Giammarco Steri che ha dimostrato di tenere molto a Martina, tanto da tornare sui propri passi nonostante il frettoloso addio al programma.

De Ioannon, tuttavia, ha deciso di cambiare le carte in tavola e scombussolare i suoi corteggiatori, che sono decisamente in competizione tra di loro a causa dei recenti baci e gesti che la tronista ha fatto in esterna, aggiungendo un nuovo corteggiatore alla sua corte. Stiamo parlando di Francesco Farina, affascinante e spigliato corteggiatore campano, ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Uomini e Donne, ecco cosa sappiamo di Francesco Farina

L’esterna tra Martina De Ioannon e Francesco Farina è andata a gonfie vele, tanto da infastidire non poco il rivale Ciro Solimeno. Durante il loro appuntamento, che si è tenuto in palestra dove entrambi amano andare per curare il proprio corpo, è stato chiaro che Martina aveva piacere a trascorrere del tempo con Francesco, che non ha perso tempo a criticare i suoi rivali, salvando Giammarco anche se ha ammesso che non lo vede al fianco della tronista romana, e gettando fango su Ciro e il sentimento che li lega, che a suo parare è una mera infatuazione.

Grazie al profilo Instagram di Francesco, che vanta ben 3800 followers, sappiamo che il corteggiatore di Uomini e Donne è originario di Maddaloni, in provincia di Salerno, e certamente dal suo accento era chiara la sua provenienza. Farina ha posato per diversi scatti professionali da modello, grazie al suo carisma e fascino, ma ama anche viaggiare come dimostrano le foto a Mykonos e Marrakech. Dalle foto, oltre a non poter non notare il suo fisico perfetto, è possibile anche osservare alcuni grandi tatuaggi che Francesco ha sul corpo, in particolare sulla spalla e braccio e dietro la schiena, dove campeggia un’enorme serpente in bianco e nero. Il corteggiatore riuscirà a catturare l’attenzione di Martina nonostante lei abbia iniziato percorsi piuttosto sentimentali?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.