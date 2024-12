Uomini e Donne: Francesca Sorrentino vuole nuovi Corteggiatori, la scelta scontenta il pubblico

News VIP

La tronista di Uomini e Donne, Francesca Sorrentino, continua a scontentare il pubblico del dating show di Maria De Filippi con le sue scelte azzardate, come quella di chiedere nuovi corteggiatori.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, Francesca Sorrentino ha deciso di chiedere alla redazione di far scendere per lei nuovi corteggiatori, scelti dopo aver visionato il video di presentazione e dopo aver parlato al telefono con alcuni di loro. La notizia ha mandato su tutte le furie in suoi corteggiatori ma anche il pubblico del dating show di Canale 5, che trova infantili le scelte della tronista.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino sorprende tutti

Il percorso di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne non ha lasciato il pubblico particolarmente colpito, soprattutto a fronte del fatto che la ragazza ha messo fine alla sua travagliata storia d’amore con Manuel Maura, con il quale è diventata nota grazie al loro percorso a Temptation Island, e sembrava ancora molto presa da lui e poco incline a iniziare una nuova conoscenza. Inizialmente, infatti, Francesca ha avuta molta difficoltà ad approcciare con la nuova realtà televisiva ma anche con i suoi corteggiatori, e ha dovuto spiegare più di una volta cosa stava cercando in quel momento in un uomo che potesse essere al suo fianco. La situazione è stata sbloccata magicamente da Paolo, un corteggiatore partenopeo che le ha fatto ritrovare il sorriso con un’esterna leggera e adatta ad un primo approccio di conoscenza. Peccato che poi con Paolo non sia decollata dato che la tronista lo ha accusato diverse volte di essere nel programma solo per visibilità, per poi stupirlo andandolo a trovare a Napoli dopo l’ennesimo addio allo studio.

Nonostante questa bellissima esterna culminata con un bacio passionale sulle note di Gigi D’Alessio, Paolo ha colto al balzo l’opportunità di eliminarsi definitivamente e Francesca si è trovata davanti ad una situazione particolare, quando anche Gianmarco non si è presentato in studio e lei è rimasta senza corteggiatori. Con quest’ultimo, sin da subito, è nata una bella alchimia e un rapporto molto intenso, corroborato dalla grande dolcezza di questo ragazzo che è davvero molto preso da Francesca al punto da esserne pazzamente geloso, ma anche di farle grandi dimostrazioni. Nonostante sia palese che tra tutti i suoi pretendenti sia Gianmarco il ragazzo su cui puntare, Francesca non sembra essere della medesima idea e così, dopo l’ennesima bella esterna trascorsa con lui e dopo aver lasciato a casa Francesco, altro corteggiatore che è in stand-by ormai da settimane poiché la tronista non riesce proprio a fidarsi di lui, Sorrentino ci ha regalato un colpo di scena eclatante nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino vuole nuovi Corteggiatori

La situazione di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne è delicata. Mentre la collega Martina De Ioannon ha chiuso il cerchio e si sta concentrando su due corteggiatori, lei non può fare lo stesso discorso dato che non prova per Gianmarco e Francesco lo stesso trasporto totalizzante. Con Gianmarco, Francesca ha trascorso un’altra esterna bellissima e molto importante, carica di sentimento e romanticismo, mentre con Francesco ci sono stati battibecchi dovuti al fatto che la tronista non riesce a credergli e vorrebbe più dimostrazioni da parte sua. A sorpresa, dopo aver commentato l’intensa esterna con Gianmarco, Maria De Filippi ha preso la parola per comunicare a tutti che Sorrentino ha scelto di far scendere per lei nuovi corteggiatori.

I due ragazzi presenti si sono trattenuti, aspettando di vedere i rivali, prima di commentare ma il pubblico di Uomini e Donne ha commentato negativamente questa scelta. “Altri ragazzi? Io speravo abbandonasse il trono”, scrive un utente su Instagram commentando il post sulla pagina ufficiale del programma di Canale 5, “Tanto per allungare un trono penoso”, scrive un’altra e poi ancora “Beh, questa richiesta non credo abbia bisogni di tutti questi commenti. Fossi al posto degli altri due toglievo il disturbo”. Insomma, il pubblico si è schierato dalla parte di Francesco e Gianmarco, e molti hanno notato che la tronista sembra stia facendo di tutto per trovare qualcuno che le faccia battere il cuore al 100% ma che non ci stia riuscendo purtroppo al momento.

