Uomini e Donne, ex dama del parterre over stronca le troniste Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon

Giulia Vacca a ruota libera sui protagonisti della nuova edizione di Uomini e Donne: l'ex dama commenta il ritorno in studio di Mario Cusitore e commenta il percorso dei quattro tronisti.

Giulia Vacca è stata una delle protagoniste della passata stagione di Uomini e Donne. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni per il format Casa Lollo, l'ex dama ha commentato il percorso di Mario Cusitore e rivelato il suo pensiero sui quattro tronisti del dating show di Canale 5: Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli.

Le confessioni di Giulia Vacca

Giulia Vacca è tornata a parlare di Uomini e Donne e dei suoi protagonisti. L'ex dama del dating show condotto da Maria De Filippi, che aveva intrapreso una conoscenza con Cristiano Lo Zupone, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Casa Lollo in cui ha commentato il percorso di Mario Cusitore, prima come corteggiatore di Ida Platano e poi come cavaliere del parterre over:

Per quanto riguarda Mario, io l’ho conosciuto tramite Cristiano perché erano amici e l’ho visto come una persona abbastanza sincera, solare, simpatica, non ho mai visto niente di negativo. In merito al suo rapporto con Ida, le dinamiche sul trono sono diverse, non puoi vederti, sentirti, quindi sei costretto a limitare quello che pensi, io avevo più stima per Ida che per lui, io vado sempre dalla parte delle donne.

A proposito del ritorno di Mario nello studio di Uomini e Donne dopo il due di picche di Ida, Giulia ha confessato:

Il fatto che sia tornato a Uomini e Donne non lo critico, da quello che si dice lui ha provato più volte a corteggiarlo, ad andare da lei, dopo che uno vede che dall’altra parte non c’è interesse, se gli viene chiesto di andare nel programma non ci vedo niente di male. Secondo me all’inizio, per come l’ho conosciuto, lui non era il suo prototipo di Ida, poi con il suo carattere l’ha saputa prendere e lui si è fatto condizionare, però non era tutto questo amore folle, altrimenti nelle ultime puntate non sarebbe andato in un hotel, sapendo che da lì a pochi giorni ci sarebbe stata la scelta. Per quanto mi riguarda non sarebbe dovuto andare a prescindere da quello che poi è successo.

Giulia Vacca critica le due troniste di Uomini e Donne

Dopo essersi sbilanciata su Mario Cusitore e aver commentato la rottura tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, l'ex dama Giulia Vacca ha rivelato il suo pensiero sui quattro tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne, ovvero Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli:

Non sto seguendo tantissimo, però tra i quattro tronisti Michele lo vedo il più sincero di tutti è veramente sta lì per cercare l’amore. Le due ragazze non credo, a pelle. Francesca secondo me non c’entra nulla con il programma, è una bella ragazza, ma sentimentalmente non è pronta, è inutile che ci giriamo intorno. Martina non mi è piaciuta a Temptation Island.

