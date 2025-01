Uomini e Donne, ex amato concorrente del Gf punge Martina De Ioannon: "Ecco perché ha scelto Ciro Solimeno"

News VIP

L'ex amato concorrente del Grande Fratello, Ciro Petrone, rompe il silenzio sulla scelta di Martina De Ioannon e rivela cosa realmente pensa della tronista romana di Uomini e Donne.

Martina De Ioannon ha deciso di concludere il suo percorso a Uomini e Donne insieme a Ciro Solimeno. A commentare la scelta ci ha pensato l'ex amato gieffino Ciro Petrone che, tramite un video pubblicato sui social, ha lanciato una velenosa frecciata alla giovane tronista romana.

La frecciata di Ciro Petrone a Martina De Ioannon

Martina De Ioannon ha concluso il suo percorso sul trono con Ciro Solimeno. La scelta della tronista ha nettamente diviso in due il pubblico di Canale 5: da una parte chi ha sempre creduto al suo interesse nei confronti del corteggiatore napoletano di Uomini e Donne e dall’altra chi ha sempre tifato per Gianmarco Steri. A far parte di questo secondo gruppo c'è anche un ex amato concorrente del Grande Fratello.

Stiamo parlando di Ciro Petrone che, attraverso un video pubblicato sul suo canale TikTok, ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sul trono di Martina De Ioannon. L'ex gieffino ha esordito facendo i complimenti alla romana per il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi: "Voglio fare i complimenti a Martina perché ha fatto un bel trono e, nonostante la modalità cambiata, a tratti ha avuto l’intensità dei troni precedenti che erano quelli veri". A proposito invece della scelta, che è ricaduta su Ciro, Petrone si è lasciato andare a delle dichiarazioni che hanno sorpreso tutti:

Martina ha scelto Ciro, ma non si è innamorata. A lei piacevano entrambi quasi allo stesso modo e non vi nascondo che fino a qualche settimana fa avrebbe scelto Gianmarco e invece? Ha scelto Ciro! Perché ha scelto Ciro? Perché Martina è una donna che vuole fare tv e secondo me ci riuscirà anche, perché è molto brava. E con Ciro ha fatto la scelta meno impegnativa e lo sa molto bene. Mentre con Gianmarco sarebbe stata una scelta più impegnativa, se non addirittura una scelta di vita e lei lo sa bene. Ma lei ad oggi non è pronta per una scelta come questa, per questo ha scelto Ciro. Con questo però le auguro tanto amore e mi auguro di sbagliarmi, ma difficilmente mi sbaglio ragazzi.

Gianmarco Steri e Tina Cipollari tronisti

L'ultima registrazione di Uomini e Donne è stata ricca di sorprese. Dopo la scelta di Martina De Ioannon e l’annuncio di Gianmarco Steri come nuovo tronista, nello studio di Canale 5 è arrivato il vero colpo di scena. Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, Tina Cipollari è salita sul trono!

La storica e amata opinionista del dating show di Maria De Filippi ha deciso di rimettersi sentimentalmente in gioco e per lei sono scesi ben tre corteggiatori. Il pubblico ha accolto questa novità con entusiasmo. Anche l'esordio sul trono di Gianmarco è stato accolto calorosamente, soprattutto dal pubblico femminile che non ha tardato a far sentire il proprio interesse.

Secondo le anticipazioni, l'ex amato corteggiatore romano di Martina ha già battuto un record: ben 3.000 ragazze hanno infatti contattato la redazione di Uomini e Donne per scendere a corteggiarlo. Una risposta davvero incredibile, che sottolinea quanto il suo fascino abbia conquistato tutti.

