News VIP

Uomini e Donne, ex amata corteggiatrice e tronista si scaglia furiosa contro Alessio Pecorelli: ecco cosa è successo

L'influencer Sonia Lorenzini sbotta sui social furiosa e spara a zero su un ex discusso tronista di Uomini e Donne. Stando alle ultime indiscrezioni, pare proprio che il ragazzo in questione sia Alessio Pecorelli!