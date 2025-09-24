Uomini e Donne, dramma per Fabio Colloricchio: ha perso la vista da un occhio

News VIP

Violeta Magrinan svela il segreto di Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne, che ha perso quasi totalmente la vista da uno dei suoi occhi.

Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne, ha perso la vista da un occhio. A rivelarlo è la sua compagna Violeta Magrinan durante una diretta su Instagram.

Uomini e Donne, Fabio Colloricchio ha perso la vista da un occhio

Ricordate Fabio Colloricchio? Il sensuale argentino è approdato a Uomini e Donne nella stagione 2014/2015 tra i corteggiatori del dating show di Maria De Filippi quando c’era Teresa Cilia sul trono. Dato che non è stato lui la scelta, la presentatrice gli ha dato la possibilità di diventare tronista l’anno successivo e dopo il suo percorso ha scelto Nicole Mazzocato, mamma per la terza volta. Tra i due c’è stata una relazione intensa ma anche una burrascosa rottura con tanto di azioni legali, quando Fabio ha fatto delle rivelazioni sulla sua ex durante la sua esperienza nella versione spagnola de L’Isola dei Famosi.

Qui, inoltre, l’ex tronista ha conosciuto Violeta Magrinan con la quale c’è stato un bel colpo di fulmine. A sua volta tronista di Uomini e Donne nella versione spagnola, Violeta ha mollato il suo fidanzato in diretta avendo capito di essere interessata a Fabio. La coppia sta insieme ormai da anni, nel 2022 ha dato il benvenuto alla prima figlia mentre recentemente è nata la loro secondogenita. Insomma, una vita ricca e carica di esperienze per Fabio, che ora è molto famosi sui social soprattutto su Instagram dove conta 1,2 milioni di followers e dove è protagonista di tantissime collaborazioni di primo piano nel mondo della moda. Fabio è tornato al centro dell’attenzione per una rivelazione fatta dalla sua compagna Violeta che riguarda la sua vista.

Uomini e Donne, Fabio: ecco perché non vede da un occhio

Violeta Magrinan, durante una diretta Instagram con i suoi fan, ha raccontato un fatto molto privato che riguarda il suo fidanzato Fabio Colloricchio. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti perso quasi totalmente la vista da uno dei suoi occhi e questo ad oggi per lui è un problema grave perché gli impedisce molte attività anche quotidiane.

“Non so se lo sapete, ma ci vede solo da un occhio e nell’altro ha perso il 90% della vista. Si mise delle lenti a contatto azzurre (tipica sciocchezza adolescenziale) che gli causarono una ferita nell’occhio, un batterio è cresciuto e gli ha corroso parte della cornea”.

Ha raccontato la compagna di Fabio, che recentemente lo ha reso padre per la seconda volta. Per aiutarsi, Colloricchio deve indossare degli occhiali molto forti, anche per le semplici azioni quotidiane come guardare la televisione.

