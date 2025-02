Uomini e Donne, Claudia D'Agostino svela: "Credevo che Diego mi amasse e invece..."

News VIP

Claudia D'Agostino si è raccontata al magazine di Uomini e Donne e ha svelato alcuni retroscena sulla rottura con Diego Tavani.

Claudia D'Agostino è una delle protagoniste di questa edizione del trono over di Uomini e Donne: l'ex corteggiatrice è ritornata quest'anno e ha iniziato una frequentazione, poi naufragata dopo 3 mesi, con Diego Tavani. Al magazine ufficiale del dating show, Claudia ha rivelato alcuni retroscena sulla rottura della sua storia d'amore con l'ex cavaliere (Diego ha abbandonato il programma dopo la fine della sua relazione).

Uomini e Donne, Claudia D'Agostino su Diego Tavani: "Mi ha ricordato perché faccio bene a essere diffidente..."

Dopo tre mesi di alti e bassi, la relazione tra Claudia D'Agostino e Diego Tavani è giunta al termine: nel corso di un confronto molto acceso al centro studio, l'ex cavaliere ha dichiarato di aver compreso che Claudia non era la persona giusta per lui, perché era evidente che non lo amasse. Per la dama è stata una doccia fredda, perché i due avevano trascorso insieme alcuni momenti di serenità durante le vacanze di Natale e credeva che tra loro andasse tutto bene.

Intervistata dalla rivista ufficiale del programma tv di Canale 5, Claudia ha raccontato cosa ha provato quando, il giorno in cui Diego ha deciso di chiudere, la dama era convinta che le avrebbe chiesto di portare fuori dalla trasmissione la loro storia, per viverla lontano dalle telecamere. Un prospettiva che forse non l'allettava del tutto, ma su cui era disposta a cambiare idea: "Ero convinta che mi avrebbe chiesto di uscire. Forse all'inizio avrei detto di no, ma se si fosse risentito, alla fine ci avrei ripensato pur di non perderlo".

Claudia ha anche ricordato che la sua ultima storia d'amore si è conclusa con una forte delusione e che questa circostanza l'ha resa diffidente verso l'amore. Purtroppo, ha aggiunto, l'esperienza vissuta con Diego non le ha permesso di cambiare idea, ma anzi l'ha rafforzata: "Penso che ho fatto e farò proprio bene a prendermi i miei lunghi tempi, anche perché la mia paura è che se la storia con il mio ex non mi ha devastata, lo farà un'altra. Credevo che Diego fosse innamorato di me". Tuttavia, ha aggiunto, la relazione con l'ex cavaliere le ha permesso di comprendere di essere pronta a rimettersi in gioco e avere il suo "lieto fine".

Uomini e Donne, Claudia D'Agostino svela se ha risentito Diego dopo la rottura

Della storia d'amore con Diego Tavani, Claudia ha ricordato come il cavaliere l'abbia messa in difficoltà, cercando di portarla a velocizzare la loro conoscenza, quando sapeva benissimo che la dama non era ancora pronta. Dopo la brusca rottura in trasmissione, culminata con l'addo del cavaliere al programma tv, Claudia ha rivelato se ha più risentito Diego.

Il cavaliere le ha fatto recapitare in camerino un regalo per il compleanno e la dama ha provveduto a inviargli un messaggio per ringraziarlo. Messaggio al quale, ha svelato Claudia, Diego non ha mai risposto. In maniera pungente, Claudia ha aggiunto che ha visto che l'ex cavaliere ha comunque superato la rottura rapidamente, visto che nelle sere successive è andato in discoteca: "Nei giorni successivi dai social ho visto che era in discoteca, quindi mi sembra che l'abbia superata bene".

Dopo la rottura con Diego, la dama è tornata in studio con un nuovo look e ha rivelato che dietro ci sono due significati: "Ho pensato che la frangetta potesse ringiovanirmi. Inoltre, ho voluto anche dare un taglio al recente passato visto quello che era successo in trasmissione".

