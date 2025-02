Uomini e Donne, Claudia D'Agostino lascia il programma con Giorgio Edipio: la dedica sui social

News VIP

Come rivelato dalle Anticipazioni di Uomini e Donne, Claudia D'Agostino e Giorgio Edipio hanno deciso di lasciare insieme il programma. A distanza di poche ore, la dama ha postato una tenera dedica al cavaliere.

Le Anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni hanno svelato che nel corso della registrazione di ieri, martedì 18 febbraio, Claudia D'Agostino e Giorgio Edipio hanno deciso di lasciare insieme il dating show e proseguire la loro conoscenza lontano dal programma tv di Canale 5. A distanza di poche ore dalla loro uscita dalla trasmissione, la dama del trono over ha dedicato delle romantiche parole sui social al cavaliere.

Uomini e Donne, Claudia D'Agostino e Giorgio Edipio fuori dal dating show: la romantica dedica sui social

Secondo quanto svelato dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, nel corso della registrazione di ieri, martedì 18 febbraio, Claudia e Giorgio hanno deciso di uscire dalla trasmissione. Dopo aver chiuso una conoscenza di alti e bassi con Diego Tavani appena poco dopo Natale, Claudia aveva intrapreso una frequentazione con Giorgio e, nonostante alcuni dubbi, la chimica e l'intesa tra loro li ha portati a decidere di viversi lontano dalle telecamere.

Nelle scorse ore, la dama ha rotto il silenzio sui social e ha pubblicato una tenera dedica per il cavaliere. Su Instagram, infatti, Claudia ha condiviso una frase nelle stories con in sottofondo la canzone di Sanremo di Giorgia La cura per me e un dolce pensiero per la sua relazione appena iniziata con Giorgio:

"Se abbiamo già fatto la cosa più difficile che è stata incontrarci tra milioni di persone, ora facciamo la cosa più facile: non perdiamoci mai"

Uomini e Donne, Claudia e Giorgio escono insieme dal programma

La relazione tra Giorgio e Claudia aveva destato non pochi sospetti, vista la rapidità con cui la dama sembrava aver dimenticato Diego Tavani. Al loro primo confronto al centro studio, la dama e il cavaliere del trono over hanno dimostrato di avere una grande chimica e intesa e Claudia, che durante la conoscenza con Diego si era sempre mostrata restia e frenata, sembrava pronta a lasciarsi andare e a viversi in serenità questo rapporto.

Nel corso delle settimane, tuttavia, Giorgio non aveva nascosto di voler continuare a conoscere anche altre dame e se inizialmente questa situazione era stata accettata di buon grado da Claudia, con il proseguire della frequentazione la dama aveva manifestato un certo fastidio ed erano volate scintille al centro studio tra loro. Le incomprensioni tra i due protagonisti del parterre over hanno spinto Giorgio ad accettare di far scendere una dama per lui nella puntata andata in onda ieri, martedì 18 febbraio.

La dama in questione era Giulia, altra vecchia conoscenza del parterre e alla quale - ironia della sorte - Diego Tavani era stato interessato nella scorsa edizione. Tuttavia, Giorgio non ha accettato di conoscerla e ha, infine, deciso di proseguire la sua conoscenza solo con Claudia, fino a uscire con lei dal dating show.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne