Uomini e Donne, Chiara Rabbi vittima di pesanti attacchi sui social: la sua ironica risposta

L'ex protagonista di Uomini e Donne, Chiara Rabbi, è stata attaccata più volte sui social, ma non si è lasciata abbattere, preferendo replicare con ironia.

Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata vittima di un attacco social da parte di un hater, ma come suo solito non si è lasciata scoraggiare da quanto le è accaduto e ha replicato con ironia alle offese che ha ricevuto.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi vittima di un attacco social: ecco cosa è successo

Ci vuole ben altro che un paio di insulti e offese sui social per infastidire Chiara Rabbi: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che da qualche tempo ha ritrovato il sorriso accanto al calciatore Angelo Foresta, ha vissuto un'infanzia difficile, che l'ha però plasmata nella donna che è oggi. Come ha rivelato nel corso della partecipazione al podcast Sotto la pelle, di cui è stata ospite, Chiara Rabbi ha affrontato il tema, molto delicato, del suo rapporto con i genitori. L'ex corteggiatrice ha raccontato delle difficoltà a cui è andato incontro suo padre, che è sempre stato vittima della "violenza psicologica della moglie". Una situazione aggravata dall'assenza della madre nei suoi confronti: "Penso di avere avuto una bella infanzia grazie a mio padre. I miei ricordi sono sempre e solo legati a mio padre.Io non ho questo legame mamme-famiglia, io mi ricordo la mia bisnonna, sempre da parte di mio padre".

Sebbene la mancanza di una madre si sia rivelata molto complessa per lei da gestire, Chiara ha ammesso che avrebbe preferito aver avuto due padri che una madre come la sua. Inoltre, ha ammesso che, nonostante non abbia avuto una figura materna positiva a cui appoggiarsi e da imitare, sa che l'amore e la presenza di suo padre l'ha resa una donna forte. Già in quell'occasione, sui social, Chiara Rabbi è stata pesantemente attaccata e si è difesa, ricordando che per essere una famiglia non basta avere legami di sangue, perché "il legame biologico non è garanzia di amore".

Potete quindi ben immaginare come di fronte a queste situazioni vissute durante la sua infanzia, Chiara Rabbi non sia rimasta particolarmente turbata dagli insulti ricevuti da un hater. Al contrario, di fronte alla violenza verbale, l'ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi ha risposto con una forte ironia.

Uomini e Donne, l'ironica replica di Chiara Rabbi agli insulti degli haters

Sui social, nelle scorse ore, Chiara Rabbi ha condiviso uno sfogo, dopo aver ricevuto diversi insulti dagli haters per uno scherzo che ha realizzato ai danni del suo fidanzato Angelo Foresta. Lo scherzo in questione è stato postato su TikTok e ha generato diversi commenti negativi da parte degli utenti, che non hanno risparmiato all'ex corteggiatrice parole poco garbate - "sei una scema" - è stato uno di questi.

I numerosi insulti ricevuti hanno spinto Chiara Rabbi a postare un video in risposta a queste offese, nel quale ha esordito dicendo che, per quanto lei non si sentisse toccata da simili commenti, non era affatto giusto che persone "frustrate, che non arrivano a fine mese la prendano con me". Nel suo sfogo, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato che "non è normale" trovare insulti così pesanti sotto i suoi video e che, se proprio i suoi haters non approvano il suo modo di fare, allora, potrebbero anche toglierle il segui sui social:

"Se non vi piace una persona, perché mi seguite e guardate i miei video? Ci sono 2/3 ragazze che io non sopporto, mi da fastidio la loro voce anche se non ho nulla contro di loro però basta, appena vedo i loro video li skippo. Ma non le insulto. C’è anche quell’altra categoria di persone che: “Ah, se tu sei sui social allora devi prenderti tutti i commenti, non solo i positivi ma anche i negativi”, d’accordo, perfetto…ma se poi ti do della m******, anche tu devi stare zitta. Perché se tu commenti me, che mi sono messa sui social e devo essere aperta agli insulti, allora anche tu ti prendi della mong***** e stai zitta. Il principio vale per tutti">

Il suo sfogo si è concluso con un ribaltamento della narrazione, per cui se gli haters la insultano dandole della cretina, forse, dipende proprio dai suoi haters, che sono loro con i loro insulti a renderla popolare: "Ti do fastidio? Mi vuoi insultare? Sappi che io vivo, anche degli insulti perché il miglior follower di una persona è proprio l’hater. Sei tu che mi dai visibilità. Spoiler: la cretina allora sei tu!".

