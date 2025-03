Uomini e Donne: Chi è Walter? Età, Lavoro, Gemma Galgani. Tutto sul cavaliere del Trono Over

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Walter, uno dei nuovi cavalieri del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne!

Conosciamo meglio Walter, uno dei cavalieri del parterre maschile di questa edizione di Uomini e Donne, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Uomini e Donne: Ecco chi è Walter

Walter, di cui al momento non conosciamo il cognome, è uno dei nuovi protagonisti di Uomini e Donne. Infatti, nella puntata del noto dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi andata in onda giovedì 27 febbraio 2025, il cavaliere del parterre maschile del Trono Over si è fatto notare facendo un'esterna con la più famosa delle dame, Gemma Galgani. Tra i due, però, la conoscenza si è già interrotta, per volontà di Walter. Ma chi è quest'ultimo? Ecco tutto ciò che sappiamo su di lui.

Walter, di cui al momento non conosciamo né il cognome, l'età o il luogo di nascita, ha svelato che è un musicista, ma anche un artista in generale; infatti, nel corso dell'esterna con Gemma, ha suonato il pianoforte, ed in più le ha regalato un piccolo quadro dipinto proprio da lui. Lei ha apprezzato molto il dono, ed il modo in cui Walter ha suonato per intrattenerla:

Mi piace guardare le tue mani sulla tastiera, che hanno anche qualcosa di un po' sensuale, perché accarezzi i tasti così.

Nonostante l'entusiasmo di Gemma, al centro studio Walter ha deciso di mettere un punto alla loro frequentazione:

Come donna sei eccezionale, sei una padrona di casa, mi hai accolto, non ho niente da dire, però: o vado avanti e faccio il falso, e non è il mio genere, oppure dico la verità. Ieri sera, ho pensato non di dare un dispiacere a te, perché io non sono nessuno, però non ho sentito la voglia di rivederti. Come amica sì, ma fare altre serate, no, non è giusto prenderti in giro.

A questo punto, Maria De Filippi, con lui affianco, gli ha domandato se ci fosse una donna che lo incuriosiva, e Walter ha risposto: "Sì, è qua vicino", riferendosi proprio alla conduttrice. Così, il cavaliere ha scatenato l'ilarità della De Filippi e quella di tutto il pubblico, guadagnandosi la loro simpatia.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.