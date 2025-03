Uomini e Donne: Chi è Valentina Vitale? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla dama del Trono Over

News VIP

Conosciamo meglio Valentina Vitale, la bella dama del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne!

Uomini e Donne: Ecco chi è Valentina Vitale

Tra le nuove dame del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, di certo non è passata inosservata la bella Valentina, la quale ha catturato l'attenzione del cavaliere Alessio, e non solo. Ma che cosa si sa al momento di lei? Ecco tutto ciò che abbiamo scoperto sul suo conto!

Valentina Vitale ha 35 anni, quindi è presumibilmente nata nel 1989, ed ha origini campane, benché ad oggi non viva a Napoli, bensì a Milano. Stiamo parlando di un'imprenditrice laureata in Fashion Business a Milano; infatti, ha fondato un brand di moda, Blazer Bar Monte Carlo, ed un'agenzia che offre pubblicità ed eventi per l'industria della moda. Su questi siti ufficiali leggiamo di lei: "Valentina Vitale, dopo aver lavorato diversi anni nell'alta sartoria italiana e di inglese, decide di utilizzare il suo know-how combinando questi due stili molto diversi e creare un Blazer per la donna, unico nel suo genere".

Il suo profilo Instagram ufficiale è @valentinavvitale, che attualmente conta circa 38.000 follower. Dai numerosi post che pubblica si evince la sua passione per la moda e per i viaggi. Il numero dei suoi seguaci, probabilmente, è destinato a crescere, visto che ora partecipa al noto programma Uomini e Donne. Qui, ha ammesso che, tra tutti i cavalieri, aveva attirato la sua attenzione Alessio Pili Stella, ma dato che quest'ultimo sta frequentando assiduamente Luana, ha dichiarato che preferisce prendersi del tempo per capire meglio la situazione per poi decidere il da farsi.

