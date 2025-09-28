Uomini e Donne: Chi è Sara Gaudenzi? Età, Lavoro, Flavio, Instagram. Tutto sulla Nuova Tronista

TGCom24
Francesca Simone

Conosciamo meglio Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne!

Scopriamo qualcosa in più su Sara Gaudenzi, la nuova tronista di questa edizione di Uomini e Donne, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Uomini e Donne: Ecco chi è Sara Gaudenzi

La nuova tronista di questa edizione di Uomini e Donne, il celeberrimo dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, si chiama Sara Gaudenzi. Attualmente quel che sappiamo di lei è che è nata a Civitavecchia, in provincia di Roma, presumibilmente nel 1998, poiché ha 27 anni. Ha una laurea in Lettere, ma lavora in un supermercato ed ha un passato da modella. Quando aveva 17 anni ha vinto il titolo di Miss Rocchetta Bellezza Lazio, ha sfilato per brand degni di nota ed ha persino partecipato a Miss Italia.

Nel video di presentazione per Uomini e Donne ha raccontato un po' di sé e del rapporto con i suoi genitori:

Quando sono nata mia madre mi ha chiamato “Sara” perché significa "principessa", e mi voleva così. Ma sono cresciuta con questo carattere che mi porta a voler sempre dire la mia. I miei mi hanno spiegato che nella vita non è sempre tutto bianco o nero, c’è anche il grigio.

Ed ha aggiunto che, in passato, è stata molto insicura:

Per un periodo della vita mi sono sentita insicura. Mi sentivo dire: "Sara dal bel viso" e pensavo di essere solo quello, che il mio corpo fosse sbagliato. Sono diventata troppo magra, non stavo più bene. Ho capito che dovevo fare un percorso con me stessa. Oggi sono forte, consapevole dei miei valori e so ascoltare il mio cuore.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @sara_gaude, e conta ben 12.600 follower. D'altra parte, senza ombra di dubbio questo numero è destinato a crescere, vista la sua partecipazione al noto dating show: da corteggiatrice del nuovo tronista, Flavio, è diventata un'altra tronista. Sulla sua bio troviamo soltanto il rimando al suo profilo Threads, sara_gaude. I scatti che pubblica la vedono perlopiù la protagonista assoluta, e ci dimostrano che è molto attenta alla moda e che le piace molto viaggiare.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Guida TV