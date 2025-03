Uomini e Donne: Chi è Pierpaolo Lazzarini? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sul cavaliere del Trono Over

News VIP

Conosciamo meglio Pierpaolo Lazzarini, uno dei nuovi cavalieri del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne!

Scopriamo qualcosa in più su Pierpaolo Lazzarini, uno dei cavalieri del parterre maschile di questa stagione di Uomini e Donne, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza al momento!

Uomini e Donne: Ecco chi è Pierpaolo Lazzarini

Pierpaolo è uno dei nuovi cavalieri del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, e si sta facendo notare tanto per i suoi occhi di ghiaccio quanto per la sua schiettezza ed ironia. Ma conosciamolo meglio attraverso qualche interessante curiosità di cui siamo a conoscenza sul suo conto!

Pierpaolo Lazzarini è nato a Roma il 9 maggio del 1982; quindi è del segno del Toro ed ha 42 anni, anche se a breve ne compirà 43. Attualmente, lavora come imprenditore e come designer. Il suo profilo Instagram ufficiale è @pierpaololazzarini, e ad oggi conta circa 4.700 follower. Sulla sua bio leggiamo una frase in inglese, presumibilmente il suo motti di vita: "Think about the future, never forget the past", ossia: "Pensa al futuro, non scordare mai il passato". D'altra parte, questa citazione la ritroviamo anche sul sito ufficiale del sup studio di design che porta proprio il suo cognome ed ha sede a Roma. Su questa pagina, di lui leggiamo: "È un designer italiano con capacità di visualizzazione artistica e prototipazione. Pierpaolo Lazzarini ha lavorato per anni nel settore automotive, è un designer che crede in un approccio progettuale diverso". La sua pagina Facebook, invece, è https://www.facebook.com/pierpaolo.lazzarini.1/.

A Uomini e Donne, Pierpaolo aveva intrapreso una conoscenza con la dama Morena Farfante, salvo poi decidere d'interromperla bruscamente:

Mi hanno mandato un po' di episodi, mi sono documentato. Per carità, non è che ho trovato nulla di negativo, però diciamo che, se sono qui per trovare veramente un qualcosa di "magico", è un po' come se avessi visto un libro che ho già letto. Non è così invogliante su certi fronti.

Ora, invece, sta portando avanti una conoscenza con Margherita Aiello, con la quale c'è stato anche un bacio. Al centro studio, a tal proposito, Pierpaolo ha detto:

Lei mi ha ascoltato un sacco chiacchierare, credo. Ha notato che sono un po' logorroico. Descrivo tanto le cose che faccio, e mi è sembrata interessata a quello che faccio. Esteticamente a me lei piace, è un po' come la disegnerei una donna, nella forma. Caratterialmente, ho avuto poco a che fare, però si è fatta qualche risata, siamo stati bene.

