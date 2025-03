Uomini e Donne: Chi è Orlando? Età, Lavoro, Gemma Galgani. Tutto sul cavaliere del Trono Over

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Orlando, uno dei nuovi cavalieri del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne!

Conosciamo meglio Orlando, uno dei cavalieri del parterre maschile di questa edizione di Uomini e Donne, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Uomini e Donne: Ecco chi è Orlando

Orlando, di cui al momento non conosciamo il cognome, è uno dei nuovi protagonisti di Uomini e Donne. Infatti, nella puntata del noto dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi andata in onda giovedì 27 febbraio 2025, il cavaliere del parterre maschile del Trono Over ha fatto un'esterna con la dama delle dame, Gemma Galgani. Tra i due, tra l'altro, sembra che la conoscenza sia partita molto bene. Ma chi è Orlando? Ecco tutto ciò che sappiamo su di lui.

Come ha raccontato in prima persona al centro studio, Orlando è romano, ma attualmente vive in provincia di Roma, nell'area dei Castelli Romani, più specificatamente a Frascati, ed ha 58 anni, quindi presumibilmente è del 1966. Ora è in pensione, ma ha lavorato come finanziere. Inoltre, è stato un grande sportivo, ossia un judoka. Non sappiamo invece se sia mai stato sposato oppure se abbiamo o meno figli.

L'esterna con Gemma è andata molto bene, tanto che sia quest'ultima che Orlando si sono mostrati pieni di entusiasmo. Gemma si è subito complimentata per i suoi occhi, e poi gli ha fatto sapere che, benché abbia qualche anno in più, è giovanile e passionale. Lui, dal canto suo, ha dichiarato di essere attratto da lei, ed ancora:

Sei una persona dolcissima. Di una capacità incredibile di gestire le situazioni. C'è il detto: "Chi tace ne azzitta cento". Non ti ho mai visto andare su di giri.

Gemma, allora, ha replicato:

Una piacevole sorpresa. Sei bello pimpante, forse pure un po' birichino!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.