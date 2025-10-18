TGCom24
Uomini e Donne: Chi è Nicole Belloni? Età, Instagram, Temptation Island. Tutto sulla Corteggiatrice di Flavio

Scopriamo qualcosa in più su Nicole Belloni, la corteggiatrice di Flavio, tronista di questa edizione di Uomini e Donne!

Conosciamo meglio Nicole Belloni, la corteggiatrice del tronista di questa edizione di Uomini e Donne, Flavio, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Uomini e Donne: Ecco chi è Nicole Belloni

Nicole Belloni è nata nel 1998, quindi ha tra i 26 ed i 27 anni; non conoscendo la data di nascita esatta, non ne abbiamo la certezza, così come non possiamo sapere quale sia il suo segno zodiacale. Invece, è sicuro che il luogo di nascita sia Milano, capoluogo della Lombardia dove attualmente vive e lavora. Ad oggi dovrebbe svolgere principalmente le attività di modella ed influencer. Inoltre, starebbe seguendo dei corsi per diventare una personal trainer; in effetti, il fitness è sempre stata una delle sue più grandi passoni.

Stiamo parlando di una giovane donna che si è affacciata nel mondo dello spettacolo nel 2024, partecipando a Temptation Island come tentatrice. All'epoca si fece molto notare perché all'interno del villaggio si avvicinò ad uno dei fidanzati, Alex Petri, ex fidanzato di Vittoria Bricarello. Tuttavia, una volta usciti dalla trasmissione in questione, la Belloni iniziò a frequentare un altro dei fidanzati, Raul Dumitras, ex di Martina De Ioannon, lontano dalle telecamere. I due resero pubblica la frequentazione sui social, ma durò soltanto qualche settimana.

Ad oggi è single, ma sta cercando l'amore, tanto che fa parte del parterre di corteggiatrici di Flavio Ubirti, tronista di questa edizione di Uomini e Donne, famoso dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Tra l'altro, lui ha dichiarato di essere particolarmente attratto dalla Belloni. Il suo profilo Instagram ufficiale è @nicolebelloni, dove conta circa 116.000 follower. Di certo, grazie alla partecipazione alla trasmissione sopracitata, il numero di seguaci è destinato ad aumentare. Per il momento, è un profilo privato, quindi non è possibile vedere ciò che pubblica, se non si fa parte dei suoi follower.

