Uomini e Donne: Chi è Nadia Di Diodato? Età, Instagram, Foto. Tutto sulla Corteggiatrice di Gianmarco Steri

Scopriamo qualcosa in più su Nadia Di Diodato, la corteggiatrice di Gianmarco Steri, tronista di questa edizione di Uomini e Donne!

Uomini e Donne: Ecco chi è Nadia Di Diodato

Tra le corteggiatrici di Gianmarco Steri, il tronista di questa stagione di Uomini e Donne, il noto dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, senza ombra di dubbio si sta facendo notare Nadia, tanto per la sua bellezza acqua e sapone quanto per il suo "caratterino". Ma che cosa sappiamo di lei? Conosciamola meglio attraverso qualche curiosità sul suo conto!

Nadia Di Diodato è una ragazza poco più che ventenne. Infatti, non sappiamo precisamente quando sia nata, dunque non conosciamo né il segno zodiacale né tantomeno la sua età. Grazie alla sua pagina Facebook ufficiale, però, scopriamo che, benché ora viva a Roma, è originaria di Intermesoli, una frazione in provincia di Teramo, in Abruzzo. Inoltre, è noto che abbia frequentato il Liceo Classico "Dante Alighieri", nella Capitale, e sempre qui si è poi iscritta all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Attualmente, Nadia ha un profilo Instagram ufficiale, @dd_nadia, privato; dunque, è necessario seguirla per vedere i suoi post. In questo momento, i suoi follower sono circa 2.600, e probabilmente questo numero è destinato a crescere, vista la sua partecipazione a Uomini e Donne. Nella sua bio, troviamo un link che rimanda ai suoi articoli. Infatti, Nadia scrive per un giornale online. La sua pagina Facebook, invece, è https://www.facebook.com/nadia.f.juve/, ma, a quanto pare, non pubblica più niente da qualche anno.

Nadia sta provando ad approfondire la conoscenza con Gianmarco Steri. Lei è scesa a corteggiarlo, e lui l'ha tenuta, colpito dalla sua originalità. La loro prima esterna è andata bene, almeno fino a quando Nadia non ha fatto un'esternazione che non è piaciuta a Gianmarco: ha giudicato negativamente un atteggiamento che il tronista assunse nelle sua precedente esperienza, quando corteggiava l'ex tronista Martina De Ioannon. Dopodiché, tra di loro è esplosa anche una piccola discussione. Nonostante ciò, la loro frequentazione prosegue.

