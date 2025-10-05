Uomini e Donne: Chi è Mario Lenti? Età, Gemma Galgani, Foto. Tutto sul cavaliere del Trono Over

News VIP

Conosciamo meglio Mario, il cavaliere del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne, padre di una ex dama del programma!

Scopriamo qualcosa in più su Mario, uno dei nuovi cavalieri del parterre maschile di questa stagione di Uomini e Donne, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza al momento!

Uomini e Donne: Ecco chi è Mario Lenti

Mario Lenti è nato a Taranto, in Puglia, nel 1953; quindi ha tra i 71 ed i 72 anni, in base al mese di nascita - di cui al momento non siamo a conoscenza -. Non sappiamo dunque quale sia il suo segno zodiacale, e per ora non conosciamo neanche la sua professione, mentre è noto che abbia frequentato un Istituto Tecnico Commerciale. Quel che è certo è che stato sposato fino a qualche mese fa, ossia fino a quando sua moglie non è venuta a mancare.

Lenti, dopo essere rimasto vedovo, ha deciso di darsi un'altra possibilità di essere felice accanto ad una donna, e così si è lanciato in una nuova avventura, quella rappresentata da Uomini e Donne. Ad oggi, infatti, è uno dei cavalieri del Trono Over di questo storico dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ha attirato subito l'attenzione di qualche dama, Magda e la celeberrima Gemma Galgani, con le quali è già uscito in esterna e con le quali c'è già stato un piccolo approccio fisico. Della prima ha detto: "Ieri sera ho notato da parte tua un fare un passo indietro", mentre della Galgani ha detto: "Abbracciare Gemma è una bellissima sensazione".

Lenti è presente su Facebook, https://www.facebook.com/lentimario, e su Instagram: il suo profilo ufficiale è @mariolenti1953, dove conta poco più di 100 follower. Inoltre, tra i suoi seguaci ed i suoi seguiti spunta proprio una nota ex dama di Uomini e Donne, ossia sua figlia Claudia Lenti. Quest'ultima uscì dal programma con Alessio Pilli Stella, ma la loro storia d'amore - piuttosto turbolenta - naufragò poco dopo.

