Uomini e Donne: Chi è Marilù? Età, Lavoro, Gabriele. Tutto sulla dama del Trono Over

Scopriamo qualcosa in più su Marilù, la dama del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne che ha fatto breccia nel cuore di qualche cavaliere!

Conosciamo meglio Marilù, una delle dame del parterre femminile di questa edizione di Uomini e Donne, attraverso i dettagli del suo privato di cui siamo entrati a conoscenza finora!

Uomini e Donne: Ecco chi è Marilù

Tra le dame del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, si sta facendo notare la bella Marilù. Ecco che cosa sappiamo su di lei.

Marilù Guarnieri è nata in Abruzzo, il 3 novembre; quindi, è del segno dello Scorpione. Non sapendo quale sia il suo anno di nascita, non conosciamo la sua età. Attualmente vive a Milano, dove si è trasferita qualche anno fa e dove lavora come allenatrice di pattinaggio sul ghiaccio, che è anche la sua grande passione. Non è chiaro se sia mai stata sposata, ma di certo è mamma: ha un figlio di circa 15 anni, Tommaso.

A Uomini e Donne ha provato a conoscere il cavaliere Pierpaolo, anche se ben presto hanno deciso d'interrompere la frequentazione. Attualmente, invece, sta uscendo con un altro cavaliere, Gabriele. Tuttavia, Marilù aveva già presto parte a questa trasmissione. Era il 2021 e scese perché interessata ad approfondire la conoscenza con il popolare Riccardo Guarnieri, ex storico di Ida Platano. Riccardo, però, non aveva voluto tenerla.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @mariluguarnieri, e conta poco più di 2.000 follower. Sulla sua bio leggiamo: "Ma solo nei suoi occhi lei riuscirà a vedersi come Dio", una frase che lascia trasparire la sua natura romantica. La troviamo anche su Facebook come Marilù Noemi Guarnieri. Qui scopriamo che ha frequentato il Collegio San Carlo e poi l'Università del Sacro Cuore di Milano.

