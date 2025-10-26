Uomini e Donne: Chi è Marco Veneselli? Età, Instagram, Foto. Tutto sul Corteggiatore di Sara

News VIP

Conosciamo meglio Marco Veneselli, il corteggiatore della tronista di questa edizione di Uomini e Donne, Sara, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Uomini e Donne: Ecco chi è Marco Veneselli

Marco è uno dei corteggiatori del parterre maschile del Trono Classico di questa edizione di Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ad oggi, le notizie che abbiamo sul suo conto non sono molte. Quel che sappiamo è che il suo cognome è Veneselli, è nato e vive a Roma, nel Lazio, ed ha frequentato l'ITCG Federico Caffè, sempre nella Capitale, dove si è diplomato. Non è nota quale sia la sua data di nascita esatta, di conseguenza non conosciamo il suo segno zodiacale e la sua età. In merito alla sua professione, attualmente fa le pulizie per mantenersi da solo e mettere da parte dei soldi per poter un giorno realizzare il suo sogno, quello di diventare un personal trainer. Infatti, le sue più grandi passioni sono il fitness ed il calcio.

All'interno della suddetta trasmissione, Marco si è fatto subito notare per la sua genuinità e determinazione. La tronista Cristiana ha preferito mettere un punto alla loro conoscenza, perché, a parer suo, non sono compatibili, visto che non gli è parso una persona molto ambiziosa. Inoltre, a darle fastidio è stato il fatto che lui avesse dichiarato di voler uscire anche con l'altra tronista Sara. Dopo che Cristiana lo ha eliminato, Marco ha scelto di restare per l'altra, con la quale ha poi fatto un'esterna. Tra i due sembra esserci un certo feeling. Lei ha detto:

Nonostante non risponda ai requisiti del mio prototipo, penso che sia un bel ragazzo, e soprattutto penso che abbia un sorriso contagioso e caratterialmente penso che possa compensare.

Lui ha risposto:

Mi piace, perché come ha detto lei, e si vedeva anche, inizialmente c'è stato un momento d'imbarazzo, perché non sono abituato. Lei sotto questo punto di vista è forte, mi ha sciolto subito, e poi la vedo una persona molto simile a me.

La sua pagina Facebook è https://www.facebook.com/marco.veneselli.14, mentre il suo profilo Instagram ufficiale è @marco_veneselli, che attualmente conta circa 277 follower. Si tratta di un profilo privato, dunque, per poter visionare ciò che posta è necessario far parte dei suoi seguaci. Nella sua bio leggiamo: "Ascorto er vento ma no so' racconta'...".

