Uomini e Donne: Chi è Magda? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla dama del Trono Over

Francesca Simone

Scopriamo qualcosa in più su Magda, la dama del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne che ha fatto breccia nel cuore di Mario e Sebastiano!

Conosciamo meglio Magda, una delle dame del parterre femminile di questa edizione di Uomini e Donne, attraverso i dettagli del suo privato di cui siamo entrati a conoscenza finora!

Uomini e Donne: Ecco chi è Magda

Tra le nuove dame del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi, ce ne è una che si è fatta notare più di altre, sia per il suo temperamento che per le sue conoscenze e la sua rivalità con la dama per eccellenza, Gemma Galgani: Magda. Al momento, non abbiamo molte notizie in merito al privato della donna, anche perché non conosciamo il suo cognome e di conseguenza non è stato possibile rintracciarla sui social, ammesso che abbiamo una pagina Facebook o un profilo Instagram.

Ciò che è noto di Magda è quello che lei stessa - o i cavalieri che sta frequentando all'interno del programma in questione - ha deciso di dire. La bionda con gli occhi di ghiaccio dovrebbe avere circa sessant'anni, ma non ha voluto specificarla; è originaria del Lazio, più precisamente vive ad Aprilia, in provincia di Latina. Inoltre, è madre di due figli che ha messo al mondo quando aveva soltanto 15 anni. Al centro studio, lo ha rivendicato con orgoglio:

Io sono sincera, e non sono né fragile ed insicura, perché io a quindici anni mi sono cresciuta due figli da sola.

Magda è entrata in conflitto con Gemma perché entrambe interessate al cavaliere Mario. Tuttavia, quest'ultimo ha sempre preferito la prima, specificando che per la prima potesse nutrire soltanto affetto e stima. Mentre frequentava Mario, però, Magda ha iniziato ad uscire con un altro cavaliere, ossia Sebastiano; i due hanno avuto un rapporto intimo, perché fortemente attratti l'una dall'altro. Ad oggi Magda è un po' confusa in merito ai suoi sentimenti e alla sua volontà.

