Uomini e Donne: Chi è Lucia Melillo? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla dama del Trono Over

Conosciamo meglio Lucia, la dama bionda del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne che ha fatto infuriare Gemma!

Conosciamo meglio Lucia Melillo, una delle dame del parterre femminile di questa edizione di Uomini e Donne, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Uomini e Donne: Ecco chi è Lucia Melillo

Tra le nuove protagoniste del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, c'è Lucia. Ma che cosa sappiamo sulla sua vita privata? Ecco ciò che abbiamo scoperto finora su di lei.

Lucia Melillo è nata il 10 dicembre del 1973, quindi è del segno del Sagittario ed ha 51 anni, anche se quest'anno ne compirà 52. Non sappiamo di dove sia originaria, ma sappiamo che è una barista. Il suo profilo Instagram ufficiale è @lucia_10.73, e al momento conta circa 350 follower. Nei pochi post che pubblica lei è la protagonista assoluta; tuttavia, in qualche foto appaiono un ragazzo ed una ragazza, i suoi due figli adolescenti. Infatti, è una mamma, ma non è noto se siano nati da un matrimonio e dunque se lei sia divorziata. Oltra all'amore per i suoi figli, c'è quello per la musica e per la libertà di pensiero e movimento, tanto che per un periodo è andata a scuola di ballo.

Ad oggi, è una delle dame di Uomini e Donne, dove sta cercando la sua metà. Il suo uomo ideale, come leggiamo sul magazine ufficiale della trasmissione, è alto, brizzolato e dalla carnagione olivastra, ma anche altruista e premuroso. Tutte queste caratteristiche, a parer suo, appartenevano ad uno dei cavalieri più discussi di questa stagione di Uomini e Donne, Orlando: è andata a portargli un caffè in camerino, però poi la loro conoscenza non è decollata. Dopodiché, Lucia è uscita insieme ad un altro protagonista indiscusso del programma, Giuseppe; d'altra parte, è bastata un'uscita per far sì che lei decidesse di mettere un punto alla loro conoscenza, conscia di aver preso un abbaglio. Inoltre, ha fatto scalpore la sua prima sfilata, quando ha vestito i panni dell'opinionista Tina Cipollari; infatti, Gemma non ha gradito che Lucia abbia fatto mettere sulla passerella anche la famigerata "Mummia":

L'ho trovato di pessimo gusto. Che solidarietà. La mummia te la potevi anche risparmiare. Non ti sei mai accorta di quanto mi avesse dato fastidio? Sfrutta le tue capacità, vivi di luce propria. Fai Tina e lascia fuori la Mummia!

