Ieri, venerdì 31 gennaio, a Uomini e Donne sono state presentate le prime corteggiatrici di Gianmarco Steri e una di loro, Lianne Arias, ha già attirato l'attenzione del tronista e del pubblico.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, venerdì 31 gennaio, Gianmarco Steri ha iniziato ufficialmente il suo percorso da tronista. Per l'ex corteggiatore di Martina De Ioannon hanno chiamato, come ha rivelato Maria De Filippi, oltre 8000 ragazze e ieri in studio sono scese per lui le prime 100 potenziali corteggiatrici. A colpire il tronista è stata in particolare Lianne Arias, 22enne di Roma, con cui Gianmarco ha anche ballato, scatenando la curiosità dei fan.

Uomini e Donne, chi è Lianne Arias, la corteggiatrice con cui Gianmarco Steri ha ballato in studio

Nella sua breve presentazione - la conduttrice ha dato alle prime dieci corteggiatrici 40 secondi per presentarsi - Lianne Arias ha raccontato di avere 22 anni, di essere nata a Roma da madre francese e padre sudamericano. Con lei, Gianmarco Steri ha deciso di fare il primo ballo da tronista in studio e a molti non è sfuggita l'intesa che c'era tra i due.

La corteggiatrice ha anche raccontato di essere una studentessa al terzo anno di scienze farmaceutiche applicate: "Nella vita studio e lavoro, sono al terzo anno di scienze farmaceutiche applicate e voglio fare la nutrizionista, quindi poi dovrò fare anche la magistrale". Come anche le altre ragazze scese per conoscere Gianmarco, Lianne ha raccontato che a colpirla è stato il lato caratteriale del tronista, perché si è dimostrato una bellissima persona e avrebbe il desiderio di conoscerla.

Sul web, molti sono rimasti colpiti dalla corteggiatrice e hanno notato come Lianne abbia più volte guardato Gianmarco durante il ballo con occhi sognanti.

Uomini e Donne, cosa accadrà nelle prossime puntate del dating show?

Ma non sono mancate neppure le polemiche sulla ragazza, a causa dell'amicizia con alcune influencer e per l'elevato numero di followers del suo profilo Instagram. A detta di alcuni, infatti, molte delle corteggiatrici sarebbero scese più per l'hype che Gianmarco Steri ha suscitato nel pubblico, che per reale interesse nel conoscerlo.

Come svelato dalle anticipazioni, inoltre, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Gianmarco Steri continuerà a conoscere le prime corteggiatrici attraverso lo speed date al centro studio, ma inizieranno anche le prime esterne. E sembra che una delle prime uscite sarà proprio con Lianne Arias, la corteggiatrice italo-francesce che ha già catturato l'attenzione del tronista.

