Uomini e Donne: Chi è Liane Arias? Età, Instagram, Foto. Tutto sulla corteggiatrice di Gianmarco Steri

Scopriamo qualcosa in più su Liane Arias, corteggiatrice del tronista di questa edizione di Uomini e Donne, Gianmarco Steri!

Conosciamo meglio una delle corteggiatrici del tronista di Uomini e Donne Gianmarco Steri, Liane Arias, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Uomini e Donne: Ecco chi è Liane Arias

Non appena è trapelata la notizia sui social che Gianmarco Steri, la non-scelta della tronista Martina De Ioannon, era stato messo sul trono, hanno iniziato a piovere le richieste di scendere le scale per andare a conoscerlo. Maria De Filippi ha dichiarato che si tratta di numeri record, ossia 8.000 potenziali corteggiatrici. Tra le prime 100 arrivate a Uomini e Donne si è fatta subito notare Liane. Ma che cosa sappiamo di lei?

Liane Arias è originaria dei Castelli Romani, area geografica posta a sud-est della città di Roma, ed ha 22 anni. Proprio al centro studio, presentandosi a Gianmarco, ha raccontato di se stessa:

Nella vita studio e lavoro. Sono al terzo anno di Scienze Farmaceutiche Applicate, e voglio fare la nutrizionista, quindi poi devo fare anche la magistrale.

Otre alle sue ambizioni, ha fatto accenno alle sue origini:

Ho tre nazionalità, perché mamma è italo-francese, infatti il mio nome è francese, e mio papà è sudamericano.

Ha infine sottolineato di sapere che Gianmarco è un grande tifoso della Lazio, mentre lei non è una tifosa. Lui, evidentemente colpito dalla sua bellezza ed eleganza, ha scelto proprio Liane per il suo primo ballo.

Il suo profilo Instagram è @_arias___, e al momento conta circa 30.000 follower; questo numero, già cresciuto dal giorno in cui è andata in onda la sua partecipazione al famoso dating show, sicuramente è destinato a crescere ancora di più. Sulla sua bio c'è l'emoticon della luna, e c'è scritto che ha 22 anni ed è di Roma. Lei è la protagonista assoluta di tutti i suoi post. Dalle foto pubblicate si evince che ha una passione per la moda e per i viaggi; infatti, nonostante la sua giovane età, ha visitato numerosi Paesi e città del mondo, come ad esempio Mykonos, Dubai, Sharm el Sheikh.

