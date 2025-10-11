TGCom24
Uomini e Donne: Chi è Jakub Bakkour? Età, Instagram, Foto. Tutto sul Corteggiatore di Cristiana

Francesca Simone

Scopriamo qualcosa in più su Jakub, il corteggiatore di Cristiana, tronista di questa edizione di Uomini e Donne!

Conosciamo meglio Jakub, il corteggiatore della tronista di questa edizione di Uomini e Donne, Cristiana, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Uomini e Donne: Ecco chi è Jakub

Jakub Bakkour è nato nel 2000, quindi ha tra i 24 ed i 25 anni: non lo sappiamo con certezza, visto che non è noto quale sia la data di nascita esatta. Di conseguenza, non conosciamo neanche il suo segno zodiacale. Tuttavia, sappiamo che è nato a Verona, in Veneto. I suoi genitori, invece, non hanno origini italiane, visto che la madre è polacca e suo padre marocchino.

Benché lavori nell'azienda di famiglia e sia un modello, ha sempre sognato di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Così, nel 2024 è riuscito ad entrare a far parte del cast di Temptaton Island nelle vesti di tentatore. All'interno di questo programma si è fatto notare principalmente perché si è avvicinato molto ad una delle fidanzate del villaggio, Gaia, partner di Luca. I due hanno iniziato a frequentarsi una volta finita la trasmissione in questione, però hanno ben presto deciso d'interrompere la loro conoscenza. Attualmente fa parte di un altro programma di Canale 5, ossia Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, come corteggiatore della tronista Cristiana Anania.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @jakubbakkour_, e ad oggi conta più di 50.000 follower. Di certo, vista la sua partecipazione a Uomini e Donne, questo numero è destinato a crescere. I post che pubblica lo vedono il protagonista assoluto: va fiero del suo fascino, anche e soprattutto legato al suo fisico statuario. Oltre ad essere molto alto, ha dei muscoli scolpiti. D'altra parte, una delle sue più grandi passoni è il fitness, a cui si dedica con grande costanza: ha persino preso parte a delle gare di culturismo. Lo troviamo anche su TikTok come jakubbakkour00.

