Uomini e Donne: Chi è Isabella? Età, Lavoro, Giuseppe. Tutto sulla dama del Trono Over

Conosciamo meglio Isabella, la dama del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne che fa infuriare Tina Cipollari!

Uomini e Donne: Ecco chi è Isabella

Tra le dame del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, senza ombra di dubbio spicca Isabella. Quest'ultima si è fatta notare sia per il suo modo particolare di porsi sia per la sua conoscenza con Giuseppe, il chiacchieratissimo cavaliere del parterre maschile. Ma che cosa sappiamo di lei al momento? Ecco tutto ciò che abbiamo scoperto su Isabella.

Isabella, di cui ad oggi non conosciamo né il cognome né la data ed il luogo di nascita, ha origini miste, poiché figlia di un uomo siciliano e di una donna svedese. Lavora come consulente commerciale. Non è noto dove abiti, né se sia mai stata sposata e se abbia o meno figli.

Al centro studio di Uomini e Donne Isabella ha dato subito nell'occhio. La dama, infatti, ha deciso di provare a conoscere il cavaliere più discusso del momento, Giuseppe, e lo ha difeso sin da subito a spada tratta, scatenando così la furia della dama Sabrina, ma anche degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Nella fattispecie, questi ultimi hanno dimostrato in diverse occasioni di non nutrire particolare simpatia per Isabella, e non soltanto per ciò che ha detto su Giuseppe, bensì pure il suo modo da fare un po' da "gatta". In effetti, la dama in questione si presenta come una donna molto elegante, garbata e seducente, che, seppur non si scomponga mai, non ha alcun problema a "tirare fuori le unghie". Ad oggi, Isabella ha preferito chiudere la frequentazione con Giuseppe, il quale non accettava che lei potesse conoscere contemporaneamente altri uomini. Allora, Isabella ha intrapreso una frequentazione con il cavaliere Emanuele, rivendicando a gran voce il suo diritto di fare ciò che vuole in quanto donna libera.

