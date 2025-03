Uomini e Donne: Chi è Giuseppe? Età, Lavoro, Sabrina. Tutto sul cavaliere del Trono Over

News VIP

Conosciamo meglio Giuseppe, il cavaliere del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne che sfida Gianni Sperti nelle gare di ballo!

Scopriamo qualcosa in più su Giuseppe, uno dei cavalieri del parterre maschile di questa stagione di Uomini e Donne, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza al momento!

Uomini e Donne: Ecco chi è Giuseppe

Di certo, tra i protagonisti indiscussi di questa stagione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, c'è Giuseppe, il quale si sta facendo conoscere e notare per la turbolenta frequentazione con la dama Sabrina, ma anche per le divertenti sfide di ballo con l'opinionista Gianni Sperti. Ma che cosa sappiamo di lui? Ecco tutto ciò che abbiamo scoperto finora.

Giuseppe, di cui non conosciamo il cognome, ha 52 anni. Non sappiamo però quale sia la data di nascita, quindi non possiamo dedurne il segno zodiacale. Come ha dichiarato più volte nel corso delle registrazioni del suddetto programma televisivo, è stato sposato per 25 anni, ed è padre di tre figli: due hanno circa vent'anni, mentre l'ultima è una bambina di nove anni di nome Elisa. Inoltre, lavora come fisioterapista ed osteopata. Come ha dichiarato lui stesso, non è presente sui social.

Ad oggi, fa parte del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne, dove sta creando non poco scompiglio con il suo modo particolare di fare. Giuseppe ha intrapreso una conoscenza con la dama Sabrina, la quale sembra aver subito perduto la testa per lui. La loro frequentazione stava procedendo a gonfie vele, ma, ad un certo punto, qualcosa si è incrinato: Giuseppe ha palesato un'irresistibile attrazione nei confronti di un'altra dama, Agnese. Sabrina, allora, ha tentato più e più volte di prendere le distanze da lui, ma, provando un forte sentimento nei suoi confronti, non ci è mai riuscita. Giuseppe, dal canto suo, non ha intenzione di chiudere con la dama bionda, vorrebbe soltanto che gli desse più tempo per capire che cosa desideri davvero per se stesso. Nel mentre, il cavaliere, appassionato di ballo, sta conoscendo anche la dama Marina, e sta sfidando l'opinionista Gianni Sperti a passi di danza. Tina Cipollari, giudice di queste sfide, ha fatto trionfare il collega, dicendo a Giuseppe: "Io ho fatto fatica a guardarti, credimi. Eri talmente teso... non sai proprio muoverti, non sai proprio muoverti. Mettici una croce su questo ballo, perché non sei proprio in grado".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.