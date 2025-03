Uomini e Donne: Chi è Giulia Vacca? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla dama del Trono Over

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Giulia Vacca, la dama del Trono Over che era già stata a Uomini e Donne!

Conosciamo meglio Giulia Vacca, una dama del parterre femminile che ha fatto ritorno a Uomini e Donne, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Uomini e Donne: Ecco chi è Giulia Vacca

Giulia aveva già partecipato a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, lo scorso anno, ed ora è tornata. Ma che cosa sappiamo di lei? Conosciamola meglio attraverso le curiosità che le riguardano.

Giulia Vacca è nata a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in Puglia, il 26 febbraio del 1988; quindi, è del segno dei Pesci ed ha da poco compiuto 37 anni. Non è mai stata sposata, ma da una sua precedente relazione amorosa è nato un figlio che oggi ha 11 anni.

Lavora come estetista. Inoltre, ha fondato una spa pensata per le bambine che hanno tra i 5 e i 10 anni, ed ha aperto uno shop online dove vende abiti e gioielli; come se non bastasse, lavora come party planner: si diletta ad organizzare eventi. D'altra parte, di tanto in tanto ha lavorato come modella. Da sempre, in effetti, è appassionata di moda, ma anche di sport, tanto che pratica equitazione. Tutto ciò lo possiamo evincere anche grazie al suo profilo Instagram ufficiale, @giuliav.acca, che conta circa 16.000 follower.

Ad oggi, Giulia è tornata a far parte del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne, ma ne aveva già fatto parte lo scorso anno, quando scese per corteggiare il cavaliere Cristiano Lo Zupone. I due si sono visti per un determinato lasso di tempo, ma la loro frequentazione è naufragata. Quest'anno, è scesa di nuovo perché desiderosa di conoscere meglio il cavaliere Giorgio Edipio, che, però, non l'ha tenuta. Tuttavia, Giulia è stata poi richiamata da altri tre cavalieri, ed ha accettato di uscire soltanto con uno di loro, Diego Di Fazio. In seguito, invece, è uscita con Giovanni Siciliano. Tra di loro non è finita nel migliore dei modi. Lei, al centro studio, ha dichiarato:

Tu sei troppo da contatto. Vuoi per forza un bacio, vuoi per forza andare oltre. Io te l'ho detto, non sono la tipa che alla quinta sera, stiamo a letto, e puoi dirle "ti amo". Noi abbiamo già parlato di questa cosa. Molto spesso hai provato a baciarmi, pure quando stavamo a cena.

