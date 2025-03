Uomini e Donne: Chi è Giovanni Siciliano? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sul cavaliere del Trono Over

News VIP

Conosciamo meglio Giovanni Siciliano, il cavaliere di origini campane del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne!

Scopriamo qualcosa in più su Giovanni Siciliano, uno dei cavalieri del parterre maschile di questa stagione di Uomini e Donne, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza al momento!

Uomini e Donne: Ecco chi è Giovanni Siciliano

Giovanni è uno dei nuovi cavalieri del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, e si sta facendo notare molto per il suo modo di corteggiare le dame. Ma conosciamolo meglio attraverso qualche interessante curiosità di cui siamo a conoscenza sul suo conto!

Giovanni Siciliano è di origini campane, ed è nato il 4 luglio nel 1980; quindi è del segno del Cancro ed ha 44 anni, ma quest'anno ne compirà 45. Lavora come agente immobiliare, e, ad oggi, è uno dei cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, dove è alla ricerca della donna dei suoi sogni, ossia intraprendente e dolce, ma che soprattutto abbia degli obiettivi e amore per la pizza. D'altra parte, la pizza è proprio una delle sue grandi passioni. Nell'intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione, ha raccontato che non potrebbe mai vivere senza questa pietanza, né tantomeno senza il mare, la sua moto e soprattutto i suoi figli, che sono quattro.

All'interno della trasmissione, Giovanni aveva iniziato a conoscere Morena Farfante, ma poi ha preferito concentrarsi soltanto su Margherita Aiello, alla quale aveva persino detto "ti amo". Tuttavia, la loro storia si è bruscamente interrotta. Attualmente, sta uscendo con la dama Francesca, poiché anche la frequentazione con Giulia Vacca ha subito ben presto una battuta d'arresto.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @giovannisic, e conta quasi 1.300 follower. Sulla sua bio leggiamo che è un imprenditore del settore immobiliare, ed una citazione che, presumibilmente, è il suo motto: "I rami secchi non si curano, si potano". Vediamo molti post in cui è ritratto sul posto di lavoro, in sella alla sua moto, oppure in compagnia dei suoi figli.

