Uomini e Donne: Chi è Francesco? Età, Lavoro, Agnese. Tutto sul nuovo cavaliere del Trono Over

Conosciamo meglio Francesco, il nuovo cavaliere del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne!

Scopriamo qualcosa in più su Francesco, uno dei nuovi cavalieri del parterre maschile di questa stagione di Uomini e Donne, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza al momento!

Uomini e Donne: Ecco chi è Francesco

Francesco è uno dei nuovi cavalieri del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ma che cosa si sa ad oggi di lui? Ecco tutto ciò che abbiamo scoperto sul suo conto!

Al momento, abbiamo poche informazioni su Francesco: non conosciamo il cognome né il luogo e la data di nascita. Non sappiamo neanche se sia mai stato sposato o se abbia dei figli; inoltre, non è noto se sia presente o meno sui social. Tutto ciò che sappiamo sul suo conto è quello che ha riferito lui stesso. Francesco, al centro studio, ha dichiarato che è di origini siciliane, anche se vive e lavora a Milano. Ha 55 anni e lavora per un'azienda di Stato. In più, ha spiegato perché ha deciso di partecipare al programma:

Sono qua perché l'ho ritenuta l'ultima spiaggia, dopodiché mi chiuderò in convento. Faccio una premessa: mi sto rimettendo in discussione perché tendenzialmente mi dicono che il mio modo di osservare incute soggezione. dato che le donne del parterre dimostrano di avere coraggio, vediamo se incontrerò gli sguardi delle più coraggiose.

Poi, ha aggiunto di essere incuriosito dalla dama Agnese:

Agnese perché ha detto che ha studiato Psicologia. Ormai, per l'età che ho, visto che non sono un ragazzino, una donna deve prendermi di testa, direi una bugia se non dicessi anche fisicamente.

Infatti, poi ha chiesto di ballare con lei. D'altra parte, Francesco aveva già fatto il suo intervento in precedenza, chiedendo ad Agnese se ritenesse il cavaliere Giovanni un gentiluomo, dato che aveva raccontato pubblicamente dei dettagli intimi della loro uscita insieme:

Un gentiluomo gode e tace, se ha goduto.

Gianni Sperti ha apprezzato molto il suo intervento, dicendo di volersi tatuare questa frase.

