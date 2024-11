Uomini e Donne, chi è Francesco De Martino? Conosciamo meglio il Corteggiatore di Francesca Sorrentino

News VIP

Conosciamo meglio il lavoro, la vita privata e le curiosità su Francesco De Martino, l'affascinante corteggiatore che ha conquistato la tronista Francesca Sorrentino, a Uomini e Donne.

Alla corte di Francesca Sorrentino è approdato Francesco De Martino, un corteggiatore spigliato e dinamico che ha conquistato immediatamente la tronista di Uomini e Donne. Ma chi è il giovane e affascinante corteggiatore? Scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua vita privata e qualche curiosità.

Uomini e Donne, Francesco conquista la tronista Francesca

Il percorso di Francesca Sorrentino nello studio di Uomini e Donne non è iniziato nel migliore dei modi. La tronista, infatti, ha avuto non poche difficoltà a gestire le sue emozioni e far comprendere ai corteggiatori l’approccio che avrebbe voluto da loro. Puntata dopo puntata, Francesca si è sciolta in particolare con Paolo e Giammarco, con i quali ha fatto delle bellissime esterne, anche piuttosto sentite, riuscendo a far emergere nuovi lati di sé che hanno conquistato il pubblico del dating show di Canale 5. Con Giammarco, in particolare, Francesca ha scambiato un bacio davvero appassionato durante un’esterna che è stata una sorpresa per lui, dato che la tronista ha voluto portarlo nel suo paese d’origine.

Tra alti e bassi, soprattutto con Paolo che è sempre più scostante con il suo atteggiamento un po’ egocentrico da uomo ferito nel profondo, la tronista sta trovando la sua voce ma un nuovo ingresso rischia di mettere tutto nuovamente in gioco. Francesco De Martino, infatti, ha colpito particolarmente Francesca che si è lasciata andare immediatamente con lui, senza porsi i soliti freni che rischiano di rovinare le sue esterne. La presenza di Francesco, se da una parte ha contributo a far prendere maggior coscienza alla Sorrentino, dall’altra ha creato non pochi scontri soprattutto con Paolo, gelosissimo della bella tronista. Del resto si sa, nel programma di Maria De Filippi non vale il detto chi prima arriva meglio alloggia, dato che spesso abbiamo visto conoscenze di poche settimane trasformarsi in colpi di fulmini e scelte lampo. Ma chi è Francesco, cosa sappiamo di lui e della sua vita privata? Conosciamo meglio il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, tutto su Francesco De Martino

Sin dal suo primo ingresso nello studio di Uomini e Donne, Francesco De Martino ha catalizzato l’attenzione della tronista Francesca Sorrentino, che ha voluto trascorrere diverso tempo con lui in esterna. Questo ha ovviamente suscitato la gelosia dei corteggiatori della tronista, in particolare di Paolo con il quale Francesco si è ampiamente scontrato in puntata. Originario di Napoli, Francesco si è laureato in Scienze infermieristiche e ha una splendida figlia di nome Matilde. Il corteggiatore partenopeo, che ama molto usare Instagram dove è seguito da oltre 2600 followers, pubblicando sulla nota piattaforma streaming foto in compagnia della figlioletta, ma anche delle sue passioni come viaggi, sport ma anche la vita notturna e le serate in discoteca con i suoi migliori amici.

Giovane, dinamico e molto affascinante, Francesco ha tutte le carte in regola per conquistare Francesca tanto che tutti pensano che la tronista abbia avuto per il corteggiatore un vero e proprio colpo di fulmine. Vero è che nelle ultime puntate, la tronista ha scambiato anche un bacio a dir poco passionale con Giammarco. Bisogna attendere ancora per scoprire chi sarà la scelta di Francesca, continuando a guardare Uomini e Donne, in onda da lunedì a venerdì alle 14.45 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.